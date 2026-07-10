Батраков рассказал, как изменилась его жизнь после свадьбы

«Кардинально ничего не поменялось после свадьбы. Но теперь я стал ответствен за свою жену. Буду стараться взрослеть еще больше. Увидим, как это отразится в новом сезоне. Но есть пример Вальверде. Когда его жена была беременна — он проводил лучшие отрезки», — сказал Батраков.