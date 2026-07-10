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Батраков рассказал, как изменилась его жизнь после свадьбы

Полузащитник «Локомотива» и сборной России Алексей Батраков объяснил, как семейная жизнь может помочь ему на футбольном поле. Об этом сообщает «Советский спорт».

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Соцсети

16 июня 21-летний футболист женился на бывшей защитнице сборной России Ирине Подшибякиной, которая старше него почти на десять лет. После завершения карьеры 31-летняя экс-футболистка стала ведущей клубного телевидения «железнодорожников».

«Кардинально ничего не поменялось после свадьбы. Но теперь я стал ответствен за свою жену. Буду стараться взрослеть еще больше. Увидим, как это отразится в новом сезоне. Но есть пример Вальверде. Когда его жена была беременна — он проводил лучшие отрезки», — сказал Батраков.

Накануне Батраков был признан лучшим молодым игроком минувшего сезона в РПЛ. Он провел 28 матчей, в которых забил 13 голов и отдал 10 голевых передач. По итогам минувшего сезона «Локомотив» стал бронзовым призером РПЛ, отстав от «Зенита» на 15 очков.

«Локомотив» откроет новый сезон РПЛ 26 июля домашним матчем против «Ахмата».

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