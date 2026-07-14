«Ростов» объявил о трансфере воспитанника «Зенита»

Хавбек является воспитанником сине-бело-голубых и выступал за основную команду в прошлом сезоне. В чемпионате России Михайлов провел один матч, а еще шесть встреч сыграл в Кубке страны.
— Ярослав Михайлов — игрок ФК «Ростов»!
Футбольный клуб «Ростов» заключил контракт с 23-летним полузащитником.
Ярослав воспитанник «Газпром» — Академии «Зенита», где выступал за команды клубной системы. Также играл за «Шальке 04» (Германия), «Пари НН», «Оренбург» и молодежные сборные России.
Добро пожаловать, Ярослав, — говорится в заявлении пресс-служба ростовчан на официальной странице в социальной сети «ВКонтакте».
Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснял отсутствие футболиста в составе на матчи РПЛ высокой конкуренцией на позиции полузащитника.
По итогам сезона-2025/26 «Зенит» в 11-й раз стал чемпионом России, опередив «Краснодар» и московский «Локомотив». «Ростов» завершил чемпионат под руководством Джонатана Альбы на 10-м месте.
В первом туре нового сезона РПЛ «Ростов» 26 июля сыграет на выезде против «Оренбурга».