«Зенит» готов заплатить 10 млн евро за игрока сборной Парагвая

Петербургский «Зенит» нацелился на парагвайского нападающего Дамьяна Бобадилью. По информации источника, сине-бело-голубые готовы заплатить за 25-летнего футболиста 10 миллионов евро. Однако бразильский клуб считает, что после выступлений Бобадильи на чемпионате мира 2026 года, его цена подросла. В «Сан-Паулу» готовы начинать переговоры о продаже с суммы в 20 миллионов.