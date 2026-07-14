«Зенит» готов заплатить 10 млн евро за игрока сборной Парагвая

Петербургский «Зенит» нацелился на парагвайского нападающего Дамьяна Бобадилью. По информации источника, сине-бело-голубые готовы заплатить за 25-летнего футболиста 10 миллионов евро. Однако бразильский клуб считает, что после выступлений Бобадильи на чемпионате мира 2026 года, его цена подросла. В «Сан-Паулу» готовы начинать переговоры о продаже с суммы в 20 миллионов.
Интерес к парагвайцу также проявляют немецкий «Айнтрахт» и английский «Кристал Пэлас». У «Зенита» в качестве запасного варианта в списке находится мексиканец Эрик Лира из клуба «Крус Асуль».
Сборная Парагвая с Дамьяном Бобадильей в составе дошла до ⅛ финала чемпионата мира по футболу 2026 года, где уступила с минимальным счетом Франции (0:1).
18 июля в Нижнем Новгороде «Зенит» сыграет за Суперкубок России со «Спартаком» как победитель Российской Премьер-лиги, а московский клуб — как обладатель Кубка России.