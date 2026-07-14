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«Зенит» представил новую форму на сезон-2026/27

Петербургский «Зенит» представил новые комплекты игровой формы на сезон-2026/27.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
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Производителем комплектов стал отечественный спортивный бренд Jogel. Отличительным элементом формы стал узор в виде «шашечкек».

«Основа футболки выполнена из ткани с более крупной жаккардовой текстурой. Она вдохновлена геометрией Петербурга — города, где архитектурный порядок встречается со стихией природы. Эту идею подчеркивает Морской порт, выбранный местом съемки презентации формы: строгая геометрия контейнеров и металлических конструкций здесь соединяется с водой и северным ветром.

Домашний комплект выполнен в синем цвете, гостевой — в белом. Вратарская линейка представлена в черном, фиолетовом и оранжевом оттенках. Новая форма “Зенита” объединяет то, что происходит на поле, на трибунах и за пределами стадиона. Команду, болельщиков и лучший город мира. Игру, жажду победы и чувства, которые остаются навсегда», — сказано в пресс-релизе клуба.

В новых комплектах «Зенит» впервые сыграет в субботу, 18 июля, в матче за Суперкубок России против «Спартака». Начало матча — в 19:30 по московскому времени.