«Зенит» представил новую форму на сезон-2026/27

«Основа футболки выполнена из ткани с более крупной жаккардовой текстурой. Она вдохновлена геометрией Петербурга — города, где архитектурный порядок встречается со стихией природы. Эту идею подчеркивает Морской порт, выбранный местом съемки презентации формы: строгая геометрия контейнеров и металлических конструкций здесь соединяется с водой и северным ветром.



Домашний комплект выполнен в синем цвете, гостевой — в белом. Вратарская линейка представлена в черном, фиолетовом и оранжевом оттенках. Новая форма “Зенита” объединяет то, что происходит на поле, на трибунах и за пределами стадиона. Команду, болельщиков и лучший город мира. Игру, жажду победы и чувства, которые остаются навсегда», — сказано в пресс-релизе клуба.