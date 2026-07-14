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Аршавин — о Тюкавине в Европе: В середняк ему ехать нет смысла

Андрей Аршавин высказался о перспективах нападающего «Динамо» Константина Тюкавина выступать в топ-5 европейских лиг.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Соцсети

«Тюкавин может играть везде. Напрашивается Испания, в Англии тоже можно. У него все характеристики сильного нападающего. Но в середняк на его месте я бы не ехал», — приводит слова Аршавина «Спорт-Экспресс».

Ранее Константин Тюкавин подтвердил предложение от «Зенита» и заявил, что «все зависит от руководства “Динамо”. Председатель совета директоров бело-голубых Александр Ивлев отметил, что москвичи летом 2026 года не продадут Тюкавина ни в один российский клуб.

Тюкавин является воспитанником «Динамо» и выступает за первую команду с 2020 года. Он провел за бело-голубых 182 матча, в которых забил 61 мяч и отдал 35 голевых передач. Его контракт с московским клубом рассчитан до лета 2030 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Тюкавина в 17 миллионов евро.

Андрей Аршавин является воспитанником «Зенита». Он выступал за основную команду в периоды с 2000 по 2008 год и с 2012 по 2015 год. Футболист провел за клуб 376 матчей во всех турнирах, в которых забил 80 голов и сделал 110 результативных передач. В составе «Зенита» Аршавин трижды выиграл чемпионат России, а также по разу стал обладателем Суперкубка страны, Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА.

Аршавин с января 2022 года занимает должность заместителя генерального директора по спортивному развитию в «Зените». В его обязанности входит руководство молодежным футболом, развитие Академии «Зенита» и переход воспитанников в основную команду.

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