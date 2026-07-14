Агент Барриоса подтвердил возможный уход футболиста из «Зенита»

«У него остался один год по контракту, и возможно все. Он может остаться и провести свой последний сезон в Санкт-Петербурге, а может уйти, поскольку им интересуются несколько клубов. Также существует вероятность, что “Зенит” решит продлить с ним контракт. Мы продолжаем общаться, и на данном этапе возможен любой вариант», — сказал Поссо «Спорт-Экспрессу».