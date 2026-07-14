Агент Барриоса подтвердил возможный уход футболиста из «Зенита»

Агент полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса Луис Фелипе Поссо высказался о будущем колумбийского футболиста.
«У него остался один год по контракту, и возможно все. Он может остаться и провести свой последний сезон в Санкт-Петербурге, а может уйти, поскольку им интересуются несколько клубов. Также существует вероятность, что “Зенит” решит продлить с ним контракт. Мы продолжаем общаться, и на данном этапе возможен любой вариант», — сказал Поссо «Спорт-Экспрессу».
Ранее телеграм-канал «Мяч РУ» сообщил, что Барриос не ведет переговоры с «Зенитом» о новом соглашении. Позже журналист Анар Ибрагимов заявил, что петербургский клуб готов рассмотреть предложения по трансферу полузащитника в размере около 5 миллионов евро.
В сезоне-2025/26 Барриос провел за «Зенит» 35 матчей во всех турнирах и отметился одной результативной передачей.
По данным портала Transfermarkt, трансферная стоимость 32-летнего колумбийца составляет 6 миллионов евро.