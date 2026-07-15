Тимощук отреагировал на слухи об интересе «Зенита» к Тюкавину

— Думаю, таких нападающих много в РПЛ, которые Сергею Богдановичу могут быть симпатичны. В свете ужесточения лимита на легионеров и с учетом того уровня, который Тюкавин показывает на протяжении последних нескольких сезонов, многие клубы хотели бы видеть его в своем составе. На данном этапе это только слухи. Тюкавин способен усилить любую команду РПЛ.