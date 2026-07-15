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Тимощук отреагировал на слухи об интересе «Зенита» к Тюкавину

Тимощук заявил, что интерес питерцев к игроку — это только слухи.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Помощник главного тренера «Зенита» Анатолий Тимощук прокомментировал информацию об интересе петербургского клуба к нападающему московского «Динамо» Константину Тюкавину.

— Тюкавин симпатичен Сергею Семаку как нападающий. Вы бы хотели видеть его в «Зените»?

— Думаю, таких нападающих много в РПЛ, которые Сергею Богдановичу могут быть симпатичны. В свете ужесточения лимита на легионеров и с учетом того уровня, который Тюкавин показывает на протяжении последних нескольких сезонов, многие клубы хотели бы видеть его в своем составе. На данном этапе это только слухи. Тюкавин способен усилить любую команду РПЛ.

— В том числе «Зенит»?

— Естественно, — сказал Тимощук «Совспорту».

Ранее в СМИ появилась информация, что московское «Динамо» отклонило предложение «Зенита» по трансферу Тюкавина в размере 25 миллионов евро.

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