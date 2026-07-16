В «Оренбурге» объяснили, почему не заиграл Игнатьев

Президент «Оренбурга» Кирилл Волженкин рассказал, почему нападающий Иван Игнатьев пока не смог проявить себя в команде. По словам руководителя клуба, футболист убеждал представителей оренбуржцев в своей готовности вернуться на высокий уровень, однако в итоге не оправдал возлагавшихся на него ожиданий.
Игнатьев перешел в «Оренбург» летом 2025 года. С того момента 27-летний форвард провел за команду девять матчей и не отметился результативными действиями. Во второй половине минувшего сезона он выступал на правах аренды за тульский «Арсенал». Контракт нападающего с оренбургским клубом действует до окончания сезона-2026/27.
— Иван Игнатьев так и не заиграл за «Оренбург». Что с ним случилось? Просто не подошел?
— Мы все знаем, что Иван — хороший футболист, у него прекрасный потенциал всегда был и до сих пор есть, несмотря на его возраст. Перед тем как подписать контракт с «Оренбургом», он неплохо показал себя сначала в Армении, потом в Алжире. Мы поговорили с ним и его агентом, и показалось, что Иван готов к возвращению в большой футбол, он нас убеждал в этом. Понимая его потенциал, мы сделали на него ставку, но, к сожалению, он не смог показать того, чего мы от него ждали и чего он сам от себя ждал. Это очень жаль, потому что на тренировках, когда он находился в «Оренбурге», он показывал, что является хорошим человеком и большим профессионалом, но не получилось, — сказал Волженкин в интервью «Матч ТВ».
До перехода в «Оренбург» Игнатьев выступал за армянский «Урарту» и алжирскую «Кабилию». Наиболее известен форвард по игре за «Краснодар», воспитанником которого он является. Также в его карьере были казанский «Рубин», самарские «Крылья Советов» и московский «Локомотив».