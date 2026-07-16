В «Оренбурге» объяснили, почему не заиграл Игнатьев

— Мы все знаем, что Иван — хороший футболист, у него прекрасный потенциал всегда был и до сих пор есть, несмотря на его возраст. Перед тем как подписать контракт с «Оренбургом», он неплохо показал себя сначала в Армении, потом в Алжире. Мы поговорили с ним и его агентом, и показалось, что Иван готов к возвращению в большой футбол, он нас убеждал в этом. Понимая его потенциал, мы сделали на него ставку, но, к сожалению, он не смог показать того, чего мы от него ждали и чего он сам от себя ждал. Это очень жаль, потому что на тренировках, когда он находился в «Оренбурге», он показывал, что является хорошим человеком и большим профессионалом, но не получилось, — сказал Волженкин в интервью «Матч ТВ».