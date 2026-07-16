«Монако» может продать Головина в «Зенит» за 25 млн евро

Головин перешел в «Монако» летом 2018 года из ЦСКА за 30 млн евро. В общей сложности он провел за монегасков 267 матчей, в которых забил 39 мячей и отдал 46 голевых передач. Вместе с «Монако» Головин становился серебряным призером чемпионата Франции (2024) и финалистом Кубка страны (2021). Контракт россиянина с «Монако» рассчитан до лета 2029 года.