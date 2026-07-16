«Зенит» поедет в Китай на матч с командой Леонида Слуцкого

Встреча пройдет 27 сентября в Шанхае, стартовый свисток прозвучит в 15:00 по московскому времени.
«Шанхай Шэньхуа» возглавляет бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий. С января 2024 года под руководством российского специалиста клуб дважды выигрывал серебряные медали в чемпионате Китая и дважды выигрывал Суперкубок Китая.
В текущем сезоне чемпионата Китая «Шанхай Шэньхуа» занимает одиннадцатое место, команда была оштрафована на десять очков по итогам антикоррупционной кампании. Следующий матч «Шанхай Шэньхуа» проведет 18 июля дома против «Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер».
Напомним, «Зенит» является действующим чемпионом России. Новый сезон начнется для команды матчем за Суперкубок России против «Спартака».
Последним клубом 55-летнего специалиста в Российской Премьер-лиге был казанский «Рубин», который он покинул в ноябре 2022 года. До этого он работал «Москве», «Крыльях Советов», ЦСКА и сборной России.