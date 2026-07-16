«Зенит» предложил бразильцу Данило пятилетний контракт

По данным источника, в настоящее время переговоры между «Зенитом», «Ботафого» и самим футболистом продолжаются. На сегодняшний день ни Данило, ни его окружение не отказывались от возможного перехода в петербургский клуб.
В текущем сезоне бразильской Серии А хавбек провёл 12 матчей, отметившись 7 голами и 2 результативными передачами.
Ранее появлялась информация, что сам футболист отдаёт предпочтение переходу в один из ведущих клубов Европы, однако «Зенит» продолжает проявлять активность в переговорах. Помимо российского клуба, интерес к Данило также приписывают «Роме», «Галатасараю» и «Ньюкаслу».
«Зенит» является действующим чемпионом России. Новый сезон начнется для команды 18 июля матчем за Суперкубок России против «Спартака».