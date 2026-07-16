Тюкавин пообещал забить больше Соболева в новом сезоне

В прошлом сезоне Тюкавин провел 22 матча в РПЛ и забил девять мячей. На счету Соболева — 10 голов в 28 встречах. Константина Transfermarkt оценивает в 15 миллионов евро, а за всю карьеру в «Динамо» на счету Тюкавина уже 182 матча и 61 забитый мяч.