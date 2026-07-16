Тюкавин пообещал забить больше Соболева в новом сезоне

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин заявил, что постарается превзойти форварда «Зенита» Александра Соболева по количеству голов в новом сезоне.
«Буду стараться. Половина моего успеха зависит от команды», — сказал Тюкавин Sport24, отвечая на вопрос, сможет ли он забить больше Соболева.
Форвард также рассказал, что Соболев лично не связывался с ним на фоне слухов о возможном переходе Тюкавина в «Зенит». Сам Константин Тюкавин рад, что переход в «Зенит» не состоялся.
В прошлом сезоне Тюкавин провел 22 матча в РПЛ и забил девять мячей. На счету Соболева — 10 голов в 28 встречах. Константина Transfermarkt оценивает в 15 миллионов евро, а за всю карьеру в «Динамо» на счету Тюкавина уже 182 матча и 61 забитый мяч.