Тюкавин признался, что рад остаться в московском «Динамо»

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин прокомментировал слухи о возможном переходе в «Зенит».
Летом в СМИ появилась информация, что петербургский клуб проявляет интерес к форварду, однако «Динамо» заявило, что не планирует его продавать.
«Клуб прокомментировал слухи, которые были в прессе. От меня что нужно? Воспринял новость спокойно. У меня был и есть контракт с “Динамо”. Я доволен, что остался», — сказал Тюкавин Sport24.
В прошлом сезоне РПЛ 23-летний нападающий провел 22 матча и забил девять мячей. Ранее в прессе появилась новость, что «Зенит» предлагал за Тюкавина 30 миллионов евро, но «Динамо» отказался от предложения. До этого Алексей Сафонов предполагал возможный переход Константина Тюкавина в клубы Саудовской Аравии.