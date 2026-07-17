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Соболев: считайте меня дельфином или деревом, без проблем

Нападающий «Зенита» Александр Соболев в интервью «Чемпионату» заявил, что спокойно относится к прозвищам от болельщиков и не обращает внимания на критику.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Зенит"

«Плохой мальчик — это больше клише, стереотип? Больше мем уже. Люди хотят считать меня дельфином — хорошо, я буду дельфином. Плохой мальчик? Окей. Дерево? Без проблем. Если кому-то нравится вешать ярлыки — ради бога. Все, что происходит на поле, остается на поле. В жизни я совсем другой человек: спокойный, семейный, никогда не кричу, не ругаюсь. Игра — другое дело. Там эмоции зашкаливают. Иногда — да, провоцирую своих фанатов, для которых я — деревянный, дельфин и так далее. Я к этому ровно отношусь. Это моя работа», — сказал Соболев.

Александр Соболев перешел в «Зенит» летом 2024 года из «Спартака» за 10 млн евро. Он стал четвертым игроком в XXI веке после Владимира Быстрова (2009), Артема Дзюбы (2015) и Зелимхана Бакаева (2022), перешедшим напрямую из «Спартака» в «Зенит».

В минувшем сезоне Соболев провел за «Зенит» 38 матчей, в которых забил 13 голов, став лучшим бомбардиром команды.

«Зенит» откроет новый сезон в субботу, 18 июля, в Нижнем Новгороде матчем за Суперкубок России против «Спартака». Начало встречи — в 19:30 по московскому времени.