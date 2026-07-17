Соболев назвал главное отличие болельщиков «Зенита» и «Спартака»

— «Зенит» за последние восемь лет семь раз выиграл чемпионство. Естественно, что для болельщиков команды существует только первое место. Иногда тебя критикуют даже не за поражение, а за то, что выиграл недостаточно убедительно. В этом плане питерские болельщики даже требовательнее спартаковских. Они хотят не просто побеждать, а побеждать красиво, — сказал Соболев.