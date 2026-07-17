Соболев назвал главное отличие болельщиков «Зенита» и «Спартака»

— «Зенит» за последние восемь лет семь раз выиграл чемпионство. Естественно, что для болельщиков команды существует только первое место. Иногда тебя критикуют даже не за поражение, а за то, что выиграл недостаточно убедительно. В этом плане питерские болельщики даже требовательнее спартаковских. Они хотят не просто побеждать, а побеждать красиво, — сказал Соболев.
Александр Соболев перешел в «Зенит» летом 2024 года из «Спартака» за 10 млн евро. Он стал четвертым игроком в XXI веке после Владимира Быстрова (2009), Артема Дзюбы (2015) и Зелимхана Бакаева (2022), перешедшим напрямую из «Спартака» в «Зенит».
В минувшем сезоне Соболев провел за «Зенит» 38 матчей, в которых забил 13 голов, став лучшим бомбардиром команды.
«Зенит» откроет новый сезон в субботу, 18 июля, в Нижнем Новгороде матчем за Суперкубок России против «Спартака». Начало встречи — в 19:30 по московскому времени.