«Что придумали, то и получили». Соболев — о троллинге «Спартака»

В марте «Зенит» обыграл «Спартак» (2:0) в домашнем матче 21-го тура РПЛ. На 45-й минуте Соболев реализовал пенальти и отпраздновал гол, надев плавательную маску для ныряния. Так он отреагировал на шутку «красно-белых» в предматчевом ролике «Шоу Трумана», где жена главного героя рекламирует «новую маску для снорклинга от Александра Соболева — лучшего нападающего России».
«Я уважаю “Спартак” как клуб и бренд. Я был там много лет, забил немало голов, выиграл титул. Ни тогда, ни сейчас плохого слова о “Спартаке” не сказал. Когда они — не знаю, с чьей подачи — решили меня подколоть этой маской, я немножко не понял этого. Подумал: “Ну хорошо, давайте и я пошучу в ответ”.
Получается, троллинг “Спартака” достиг цели? Ну да. Но что придумали, то и получили. Был ли вариант проигнорировать? Скажу честно: именно от “Спартака”, за который столько лет играл, немного обидно такое получить. Я вообще случайно этот ролик увидел. На предыгровой тренировке в раздевалке кто-то показал. Не сразу понял, что к чему. Посмотрел ролик: ну прикольно пошутили. Попросил купить маску и на завтра за ворота положить. Я бы никогда не стал над “Спартаком” подшучивать — они сами меня спровоцировали», — сказал Соболев.
Александр Соболев перешел в «Зенит» летом 2024 года из «Спартака» за 10 млн евро. Он стал четвертым игроком в XXI веке после Владимира Быстрова (2009), Артема Дзюбы (2015) и Зелимхана Бакаева (2022), перешедшим напрямую из «Спартака» в «Зенит».
В минувшем сезоне Соболев провел за «Зенит» 38 матчей, в которых забил 13 голов, став лучшим бомбардиром команды.
«Зенит» откроет новый сезон в субботу, 18 июля, в Нижнем Новгороде матчем за Суперкубок России против «Спартака». Начало встречи — в 19:30 по московскому времени.