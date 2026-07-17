«Что придумали, то и получили». Соболев — о троллинге «Спартака»

«Я уважаю “Спартак” как клуб и бренд. Я был там много лет, забил немало голов, выиграл титул. Ни тогда, ни сейчас плохого слова о “Спартаке” не сказал. Когда они — не знаю, с чьей подачи — решили меня подколоть этой маской, я немножко не понял этого. Подумал: “Ну хорошо, давайте и я пошучу в ответ”.



Получается, троллинг “Спартака” достиг цели? Ну да. Но что придумали, то и получили. Был ли вариант проигнорировать? Скажу честно: именно от “Спартака”, за который столько лет играл, немного обидно такое получить. Я вообще случайно этот ролик увидел. На предыгровой тренировке в раздевалке кто-то показал. Не сразу понял, что к чему. Посмотрел ролик: ну прикольно пошутили. Попросил купить маску и на завтра за ворота положить. Я бы никогда не стал над “Спартаком” подшучивать — они сами меня спровоцировали», — сказал Соболев.