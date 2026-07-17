Соболев рассказал, как на него повлиял приход Дурана в «Зенит»

«При менее жесткой конкуренции действительно расслабляешься, но в хорошем смысле. Чувствуешь себя более комфортно. Не забив в одной-двух играх, всё равно знаешь, что выйдешь на поле. В таком состоянии иногда даже лучше играешь. А в “Зените” конкуренция всегда максимальная, огромная. Когда были Кассьерра и Гонду, я понимал: если сегодня не забью — следующий матч начну на лавке, как бы ни сыграл.



“Зениту” нужно было взять Дурана? Наверное. Вы-то Дурана видели только на поле, когда он играл, а я его видел еще и на сборах. Естественно, мне было немножко обидно, когда два первых матча года он начинал в старте, а я — в запасе. Это разозлило меня еще сильнее.



В “Зените” невозможно быть единственным нападающим. Даже если ты выиграл конкуренцию у условного Дурана, это ни о чем не говорит. Каждые полгода начинается новый этап: нужно опять все доказывать заново. То, что с уходом Дурана купят еще одного, а может быть, и двух нападающих, читалось. Это профессиональный спорт. “Зенит” всегда борется за чемпионство, и по-другому здесь не может быть. Мне эта конкуренция приносит удовольствие, а если я ее выигрываю — вдвойне.



Приход в команду Фелипе Аугусто? Не знаю, это уже к тренеру вопрос. Но он же нападающий по амплуа, а значит, мой прямой конкурент», — сказал Соболев.