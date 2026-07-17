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ЦСКА представил «монохромную» гостевую форму к 115-летию клуба

Московский ЦСКА показал новый гостевой комплект формы, посвященный 115-летию клуба.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: ФК ЦСКА

Комплект выполнен в необычном для армейцев сером цвете с золотой окантовкой. Техническим спонсором выступил российский бренд Primera.

«Монохромное исполнение комплекта вдохновлено временем, в котором, словно в мраморе, армейский клуб больше века высекает победы, трофеи и славные имена своих легенд. Узор на форме отсылает к эмблеме ПФК ЦСКА. Лавровые листья символизируют победы. Дубовые — мужество и стойкость. Монохром, листья лавра и дуба с эмблемы — максимум стиля», — сказано в сообщении клуба.

Накануне ЦСКА представил комплект домашней формы на предстоящий сезон, который был посвящен 10-летию стадиона команды «ВЭБ-Арена».

Также пресс-служба ЦСКА анонсировала, что на этот сезон у команды будет третий комплект формы. Он будет представлен 27 августа — в день 115-летия клуба.

Минувший сезон ЦСКА завершил на пятом месте в турнирной таблице РПЛ, отстав от выигравшего бронзу «Локомотива» на два балла.

Новый сезон армейцы откроют в пятницу, 24 июля, домашней игрой против калининградской «Балтики». Начало матча — в 20:00 по московскому времени.