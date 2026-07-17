ЦСКА представил «монохромную» гостевую форму к 115-летию клуба

«Монохромное исполнение комплекта вдохновлено временем, в котором, словно в мраморе, армейский клуб больше века высекает победы, трофеи и славные имена своих легенд. Узор на форме отсылает к эмблеме ПФК ЦСКА. Лавровые листья символизируют победы. Дубовые — мужество и стойкость. Монохром, листья лавра и дуба с эмблемы — максимум стиля», — сказано в сообщении клуба.