ЦСКА представил «монохромную» гостевую форму к 115-летию клуба

Комплект выполнен в необычном для армейцев сером цвете с золотой окантовкой. Техническим спонсором выступил российский бренд Primera.
«Монохромное исполнение комплекта вдохновлено временем, в котором, словно в мраморе, армейский клуб больше века высекает победы, трофеи и славные имена своих легенд. Узор на форме отсылает к эмблеме ПФК ЦСКА. Лавровые листья символизируют победы. Дубовые — мужество и стойкость. Монохром, листья лавра и дуба с эмблемы — максимум стиля», — сказано в сообщении клуба.
Накануне ЦСКА представил комплект домашней формы на предстоящий сезон, который был посвящен 10-летию стадиона команды «ВЭБ-Арена».
Также пресс-служба ЦСКА анонсировала, что на этот сезон у команды будет третий комплект формы. Он будет представлен 27 августа — в день 115-летия клуба.
Минувший сезон ЦСКА завершил на пятом месте в турнирной таблице РПЛ, отстав от выигравшего бронзу «Локомотива» на два балла.
Новый сезон армейцы откроют в пятницу, 24 июля, домашней игрой против калининградской «Балтики». Начало матча — в 20:00 по московскому времени.