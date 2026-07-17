Генич: я обернул бы Тюкавина подарочной лентой и отправил в СПб

В конце июня сообщалось, что «сине-бело-голубые» готовы заплатить за 24-летнего россиянина 30 млн евро.
«За эти деньги я бы Тюкавина обернул подарочной лентой и отправил в Санкт-Петербург. Поблагодарил бы за все и спокойно отпустил. Это неадекватная цена. “Динамо” — богатая команда. Если этот год со Шварцем будет складываться неудачно, то к этому разговору могут вернуться. Но цена уже будет намного меньше.
Если бы трансфер за 30 миллионов сложился сейчас, то это была бы великолепная сделка для обеих сторон. У “Зенита” есть потребность в нападающем и есть возможность приобретения. Для “Динамо” это большой плюс. И для Кости новый вызов. Если Тюкавин останется, то только для понимания, как все будет при Шварце», — сказал Генич.
Тюкавин является воспитанником «Динамо» и выступает за первую команду с 2020 года. Он провел за «бело-голубых» 182 матча, в которых забил 61 мяч и отдал 35 голевых передач. Его контракт с московским клубом рассчитан до лета 2030 года.
Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Тюкавина в 17 млн евро.
«Динамо» откроет новый сезон РПЛ в субботу, 25 июля, домашним матчем против «Крыльев Советов». Начало матча — в 14:00 по московскому времени.