«Оренбург» объявил о переходе колумбийского вингера Гонсалеса

«Джерссон Гонсалес — в “Оренбурге”. Между “Оренбургом” и “Индепендьенте Санта‑Фе” достигнута договорённость об аренде колумбийца до конца сезона-2026/27 с правом выкупа. Гонсалес — воспитанник “Индепендьенте Санта‑Фе”, всю карьеру принадлежал родному клубу, на правах аренды выступал за “Индепендьенте Медельин” и “Депортес Толима”. Bienvenido, Jersson!» — сказано в сообщении пресс-службы оренбуржцев.