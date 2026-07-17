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«Оренбург» объявил о переходе колумбийского вингера Гонсалеса

24-летний Джерссон Гонсалес был арендован «Оренбургом» из «Санта-Фе» до конца сезона-2026/27. Соглашение предусматривает право выкупа.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Оренбург"

Пресс-служба «Оренбурга» объявила о переходе на правах аренды до конца следующего сезона колумбийского крайнего нападающего и атакующего полузащитника Джерссона Гонсалеса. Права на вингера принадлежат клубу «Индепендьенте Санта‑Фе».

«Джерссон Гонсалес — в “Оренбурге”. Между “Оренбургом” и “Индепендьенте Санта‑Фе” достигнута договорённость об аренде колумбийца до конца сезона-2026/27 с правом выкупа. Гонсалес — воспитанник “Индепендьенте Санта‑Фе”, всю карьеру принадлежал родному клубу, на правах аренды выступал за “Индепендьенте Медельин” и “Депортес Толима”. Bienvenido, Jersson!» — сказано в сообщении пресс-службы оренбуржцев.

На правах аренды колумбиец выступал за «Индепендьенте Медельин» и «Депортес Толима». В прошлом сезоне Гонсалес провел 29 матчей, забил 5 голов и сделал 2 ассиста.

В минувшем сезоне «Оренбург» занял 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-лиги. Новый сезоне РПЛ оренбуржцы начнут в воскресенье, 26 июля, домашним поединком против «Ростова».