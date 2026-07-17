Тимощук заявил, что Соболев способен стать лучшим бомбардиром РПЛ

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук считает, что нападающий команды Александр Соболев способен стать лучшим бомбардиром РПЛ в сезоне-2026/27.
«Он же начал забивать в концовке. Все это зависит от самого игрока. Я уверен, что в лице Соболева у нас есть мотивированный игрок, который готов конкурировать за свою позицию и выход в старте», — сказал Тимощук «Спорт-Экспрессу».
В прошлом сезоне Соболев забил 10 мячей в чемпионате России. Лучшим бомбардиром турнира с 17 голами стал нападающий «Краснодара» Джон Кордоба.
29-летний Соболев выступает за «Зенит» с 2024 года. Ранее форвард играл за «Томь», «Крылья Советов», «Енисей» и «Спартак», с которым выиграл Кубок России. В составе петербургского клуба нападающий стал чемпионом России в сезоне-2025/26.