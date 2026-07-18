В РПЛ введут новый протокол подачи мячей по примеру Кубка России

Два мяча расположат за одними воротами, еще два — за другими, два — у боковой линии рядом со скамейками запасных, пять — у противоположной боковой линии. Еще один мяч будет находиться у резервного судьи. Задача болбоев — возвращать использованные мячи на закрепленные позиции.