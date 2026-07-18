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В РПЛ введут новый протокол подачи мячей по примеру Кубка России

В регламенте РПЛ будет предусмотрена новая процедура подачи мячей.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: https://premierliga.ru/

В матчах чемпионата России сезона-2026/27 будет действовать новый протокол подачи мячей, аналогичный тому, который используется в Кубке России.

Как сообщает «РБ Спорт», теперь мячи будут размещаться на земле в 11 точках по периметру поля. Игроки будут самостоятельно забирать их для возобновления игры, а задача болбоев — возвращать мячи на специальные позиции.

Два мяча расположат за одними воротами, еще два — за другими, два — у боковой линии рядом со скамейками запасных, пять — у противоположной боковой линии. Еще один мяч будет находиться у резервного судьи. Задача болбоев — возвращать использованные мячи на закрепленные позиции.

Новый протокол направлен на сокращение остановок и обеспечение одинаковых условий для обеих команд. Ранее в матчах РПЛ мячи футболистам подавали юные помощники, находившиеся за пределами поля.

Матчем-открытием сезона-2026/27 станет встреча ЦСКА и «Балтики», которая пройдет в Москве 24 июля.