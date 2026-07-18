Слуцкий: Сафонова пока нельзя поставить в один ряд с Акинфеевым

Бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий считает, что вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов пока не может сравниться с голкипером ЦСКА Игорем Акинфеевым, несмотря на победу в Лиге чемпионов.
По словам специалиста, оценивать карьеру Сафонова пока преждевременно, поскольку он провел лишь один сезон на топовом уровне.
"Вопрос не очень этичный, потому что у Акинфеева слишком длинная карьера. Матвей, по существу, отыграл один сезон на топовом уровне. Акинфеев 23 года доказывает свой уровень, сыграл столько матчей на ноль. Нельзя одним сезоном, даже выдающимся, даже с победой в Лиге чемпионов, встать в один ряд с Акинфеевым.
Если Матвей продолжит и у него будет долгая, успешная карьера в «ПСЖ», он имеет большие шансы переплюнуть Игоря. Но на данный момент… Бронза Евро, Кубок УЕФА, четвертьфинал чемпионата мира, 20 с лишним трофеев за ЦСКА — даже такой успешный сезон с «ПСЖ» его не переплюнет«, — сказал Слуцкий в эфире YouTube-канала “Послезавтра”.