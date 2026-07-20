Овечкин ответил, за кого болеет в матчах «Зенита» и «Спартака»

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин признался, что не поддерживает ни одну из команд в противостоянии «Зенита» и «Спартака».
«За кого болею, когда они играют? Да мне без разницы на самом деле. Ну, интересно, да. Ну, просто счет нравится», — сказал Овечкин в новом выпуске проекта FONtour.
18 июля «Зенит» стал обладателем Суперкубка России, обыграв «Спартак» в серии пенальти. Основное время завершилось со счетом 1:1, а в послематчевой серии сине-бело-голубые оказались сильнее — 4:2. Для петербургского клуба этот трофей стал десятым в истории.
Следующий сезон в РПЛ начнется 24 июля. В первом туре «Спартак» сыграет с «Родиной», а «Зенит» с «Акроном».
Действующим чемпионом России является санкт-петербургский «Зенит». В минувшем сезоне команда набрала 68 очков в 30 турах и завершила чемпионат на первом месте в итоговой таблице. Занявший второе место «Краснодар» финишировал с 66 очками.