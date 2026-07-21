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«Зенит» готов платить игроку ЧМ-2026 больше, чем в Бразилии

«Зенит» продолжает переговоры по переходу центрального полузащитника «Ботафого» и сборной Бразилии Данило. Об этом сообщает ESPN Brasil.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Getty Images

По информации источника, «сине-бело-голубые» готовы предложить 25-летнему бразильцу зарплату значительно выше той, которую ему может предложить «Палмейрас». Сам игрок хочет остаться в Бразилии или продолжить карьеру в одном из ведущих европейских чемпионатов.

Отмечается, что «Палмейрас» готовит официальное предложение, которое может составить 20−25 млн евро. При этом «Ботафого» рассчитывает выручить с продажи Данило не менее 30 млн евро. Ожидается, что окончательное решение о будущем полузащитника будет принято в ближайшие дни.

Данило выступал за «Палмейрас» с 2020 по 2023 год. Он провел за клуб из Сан-Паулу 141 матч, в которых забил 12 мячей и отдал девять голевых передач. Вместе с Данило «Палмейрас» дважды выигрывал Кубок Либертадорес (2020, 2021).

Зимой 2023 года «Палмейрас» продал Данило в «Ноттингем Форест» за 20 млн евро. За английский клуб бразилец провел 62 матча, в которых забил шесть мячей и отдал четыре голевые передачи.

Летом 2025 года «Ботафого» приобрел Данило за 23 млн евро. Он провел за клуб из Рио-де-Жанейро 41 матч, в которых забил 11 мячей и отдал семь голевых передач.

В марте этого года Данило дебютировал за сборную Бразилии. Он был включен в заявку команды на ЧМ-2026 и сыграл на турнире четыре матча.