«Зенит» готов платить игроку ЧМ-2026 больше, чем в Бразилии

Данило выступал за «Палмейрас» с 2020 по 2023 год. Он провел за клуб из Сан-Паулу 141 матч, в которых забил 12 мячей и отдал девять голевых передач. Вместе с Данило «Палмейрас» дважды выигрывал Кубок Либертадорес (2020, 2021).