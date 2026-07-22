Дуглас Сантос и Луис Энрике вернулись в «Зенит» после ЧМ‑2026

По информации источника, Дуглас Сантос уже прошел медицинское обследование и приступил к индивидуальным тренировкам. Луис Энрике пройдет медосмотр в ближайшее время и начнет тренироваться в четверг. Футболисты получили на отдых около двух недель.
Сборная Бразилии завершила выступление на ЧМ-2026 на стадии ⅛ финала, уступив сборной Норвегии (1:2). Бразильцы впервые с 1990 года не сумели выйти в четвертьфинал чемпионата мира.
Дуглас Сантос отыграл на ЧМ-2026 все пять матчей и отметился одной желтой карточкой. Луис Энрике сыграл в одном матче, выйдя на замену в матче 1-го тура группового этапа против сборной Марокко (1:1).
«Зенит» начал новый сезон с победы в Суперкубке России над «Спартаком» (1:1, пен 4:2). В субботу, 25 июля, «сине-бело-голубые» на выезде сыграют против тольяттинского «Акрона». Начало матча — в 16:15 по московскому времени.
Сергей Семак
Хуан Карлос Карседо
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