«Тема закрыта». Руководитель Динамо — о будущем Тюкавина

Ранее в СМИ появлялась информация, что «Зенит» был готов заплатить за форварда бело-голубых Константина Тюкавина около 30 миллионов евро. Портал Transfermarkt оценивает Тюкавина в 15 миллионов евро, а за всю карьеру в «Динамо» на счету Тюкавина уже 182 матча и 61 забитый мяч.