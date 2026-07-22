«Тема закрыта». Руководитель Динамо — о будущем Тюкавина

По словам Александра Ивлева, российский форвард сыграет в первом туре чемпионата России против «Крыльев Советов».
— Тимур Гурцкая говорит, что тема с переходом Тюкавина в «Зенит» не закрыта. По его словам, игрок хочет перейти туда.
— Я вам могу ответить однозначно: Константин Тюкавин — игрок «Динамо» сейчас, он играет в «Динамо». И уже первая игра у нас в субботу, в которой Константин выйдет на поле.
— Получается, нет никаких шансов, что игрок перейдет в «Зенит» этим летом?
— Эта тема закрыта.
— «Зенит» вышел из переговоров?
— Мы эту тему сейчас ни с кем не обсуждаем.
— Правда ли, что вы обсуждали данный переход напрямую с Миллером?
— Никаких комментариев, — передает слова Ивлева «РБ Спорт».
Ранее в СМИ появлялась информация, что «Зенит» был готов заплатить за форварда бело-голубых Константина Тюкавина около 30 миллионов евро. Портал Transfermarkt оценивает Тюкавина в 15 миллионов евро, а за всю карьеру в «Динамо» на счету Тюкавина уже 182 матча и 61 забитый мяч.