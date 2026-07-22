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«Тема закрыта». Руководитель Динамо — о будущем Тюкавина

Председатель совета директоров «Динамо» Александр Ивлев в беседе с «РБ Спорт» заявил, что тема перехода Константина Тюкавина в «Зенит» закрыта.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Динамо" Москва

По словам Александра Ивлева, российский форвард сыграет в первом туре чемпионата России против «Крыльев Советов».

— Тимур Гурцкая говорит, что тема с переходом Тюкавина в «Зенит» не закрыта. По его словам, игрок хочет перейти туда.

— Я вам могу ответить однозначно: Константин Тюкавин — игрок «Динамо» сейчас, он играет в «Динамо». И уже первая игра у нас в субботу, в которой Константин выйдет на поле.

— Получается, нет никаких шансов, что игрок перейдет в «Зенит» этим летом?

— Эта тема закрыта.

— «Зенит» вышел из переговоров?

— Мы эту тему сейчас ни с кем не обсуждаем.

— Правда ли, что вы обсуждали данный переход напрямую с Миллером?

— Никаких комментариев, — передает слова Ивлева «РБ Спорт».

Ранее в СМИ появлялась информация, что «Зенит» был готов заплатить за форварда бело-голубых Константина Тюкавина около 30 миллионов евро. Портал Transfermarkt оценивает Тюкавина в 15 миллионов евро, а за всю карьеру в «Динамо» на счету Тюкавина уже 182 матча и 61 забитый мяч.

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