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Тюкавин уверен, что московское «Динамо» готово к чемпионству

Новый сезон РПЛ начнется 24 июля.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Кадр из трансляции

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин считает, что команда уже давно готова к победе в Российской премьер-лиге.

«Насколько “Динамо” созрело для чемпионства? Давно созрели, всё никак не получается победить. Новый сезон, новые силы, новый тренерский штаб, посмотрим. С Сандро Шварцем получится? Внутренняя уверенность в этом всегда есть перед началом сезона. Как будет в сезоне — посмотрим. Но, конечно, мы хотим победить», — сказал Тюкавин ТАСС.

В мае главным тренером «Динамо» стал немец Сандро Шварц. Новый сезон РПЛ бело-голубые начнут 25 июля домашним матчем против самарских «Крыльев Советов». Прошлый сезон московское «Динамо» завершило на седьмом месте, это самый худший результат для команды с сезона-2020/2021.

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