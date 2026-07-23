Ташуев назвал главных фаворитов нового сезона РПЛ

Среди возможных открытий сезона можно снова назвать «Балтику». Талалаев работает там уже третий год, а состав у него стабильный. Он умеет функционально и ментально подготовить команду. Уверен, что за шестёрку они снова смогут побороться. Кроме «Балтики» могу выделить «Ахмат». У них интересные трансферы, а в клубе сейчас всё стабильно. Тоже могут быть в группе лидеров в предстоящем сезоне", — сказал Ташуев в беседе с корреспондентом Sport24.