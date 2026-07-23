Российский тренер Сергей Ташуев назвал главных фаворитов нового сезона РПЛ. По его мнению, за чемпионский титул будут бороться «Зенит», «Спартак» и «Краснодар».
«В новом сезоне РПЛ вижу трёх очевидных претендентов на чемпионство — “Зенит”, “Спартак” и “Краснодар”. У первых всегда очень мощный состав, так что они продолжат быть среди лидеров. “Краснодар” потерял Сперцяна, Кордоба получил травму, но они качественно усиливаются, поэтому падения результатов у них быть не должно.
В матче за Суперкубок я увидел у «Спартака» хороший потенциал. Самое важное, что у них стабильный состав. Раньше они часто меняли игроков, а теперь у «Спартака» сформировалась сильная обойма игроков, которые давно в клубе. Конечно, есть очевидные лидеры в лице Барко или Маркиньоса. Сейчас можно назвать их настоящей командой. Думаю, настала пора опережать «Зенит».
Среди возможных открытий сезона можно снова назвать «Балтику». Талалаев работает там уже третий год, а состав у него стабильный. Он умеет функционально и ментально подготовить команду. Уверен, что за шестёрку они снова смогут побороться. Кроме «Балтики» могу выделить «Ахмат». У них интересные трансферы, а в клубе сейчас всё стабильно. Тоже могут быть в группе лидеров в предстоящем сезоне", — сказал Ташуев в беседе с корреспондентом Sport24.