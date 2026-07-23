Генич назвал причину срыва трансфера Батракова в «ПСЖ»

«Да мы все знаем, почему он не перешел… Просто хотели обмануть ту сторону. А на самом деле… Не знаю, правда или нет, но говорят, что “Пари Сен-Жермен” просто держал его в шорт-листе. Что значит “обмануть другую сторону”? Ну, типа они хотели… Понимая, что у него будет стоять сумма отступных, они хотели получить больше.



Смотри, у него отступные с 1 июля 20 миллионов, а они говорят за две недели: “Давайте мы вам за 30 отдадим?” Им говорят: “Зачем нам за 30, если мы через две недели за 20 возьмем?” Там говорят: “Хорошо, давайте через неделю за 25”. Не понравилась, видимо, вот эта история. Я слышал, что его делами занимался чувак, который хотел на этом прилично нагреть. Он чуть перестарался и та сторона сказала, что мы так дела не ведем, поэтому до свидания», — сказал Генич.