Генич назвал причину срыва трансфера Батракова в «ПСЖ»

Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига конференций
17:30
Малишево
:
Хайберниан
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
18:00
Лиепая
:
Аустрия
Все коэффициенты
П1
9.00
X
5.10
П2
1.39
Футбол. Лига конференций
18:00
Алашкерт
:
ЧФР
Все коэффициенты
П1
3.75
X
3.33
П2
2.10
Футбол. Лига конференций
18:30
Паневежис
:
Тобол Кс
Все коэффициенты
П1
3.30
X
3.50
П2
2.22
Футбол. Лига конференций
19:00
Флора
:
ТНС
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
19:00
ХИК
:
Колрейн
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.60
П2
8.00
Футбол. Лига конференций
19:00
Дебрецен
:
Пюник
Все коэффициенты
П1
1.88
X
3.62
П2
4.30
Футбол. Лига конференций
19:00
Дила
:
Аполлон
Все коэффициенты
П1
4.49
X
3.48
П2
1.94
Футбол. Лига конференций
19:00
Пайде
:
Зиря
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
19:30
РФШ
:
Вестри
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
19:30
Ракув
:
Валлетта
Все коэффициенты
П1
1.13
X
10.25
П2
26.00
Футбол. Лига конференций
19:30
ДАК
:
Вележ
Все коэффициенты
П1
1.20
X
6.20
П2
14.00
Футбол. Лига конференций
19:30
АЕК Л
:
Бейтар И
Все коэффициенты
П1
2.16
X
3.35
П2
3.71
Футбол. Лига конференций
20:00
МЛ Витебск
:
Сутьеска
Все коэффициенты
П1
1.77
X
3.79
П2
4.69
Футбол. Лига конференций
20:00
ГАИС
:
Норшелланн
Все коэффициенты
П1
2.86
X
3.55
П2
2.42
Футбол. Лига конференций
20:00
Университатя Кл
:
Бранн
Все коэффициенты
П1
3.45
X
3.35
П2
2.20
Футбол. Лига конференций
20:00
Зимбру
:
Ноа
Все коэффициенты
П1
4.70
X
3.92
П2
1.75
Футбол. Лига конференций
20:00
Динамо Тб
:
Жальгирис В
Все коэффициенты
П1
2.21
X
3.29
П2
3.48
Футбол. Лига конференций
20:00
БАТЭ
:
Сьон
Все коэффициенты
П1
13.00
X
6.57
П2
1.24
Футбол. Лига конференций
20:00
Санта-Колома
:
Рапид В
Все коэффициенты
П1
13.00
X
7.42
П2
1.22
Футбол. Лига конференций
20:30
Вадуц
:
Атлетик Э
Все коэффициенты
П1
1.31
X
5.84
П2
9.75
Футбол. Лига конференций
20:45
ФКСБ
:
Ауда
Все коэффициенты
П1
1.15
X
9.50
П2
21.00
Футбол. Лига конференций
21:00
Вараждин
:
Яблонец
Все коэффициенты
П1
2.95
X
3.57
П2
2.35
Футбол. Лига конференций
21:00
Алюминий
:
Динамо Тр
Все коэффициенты
П1
2.75
X
3.50
П2
2.55
Футбол. Лига конференций
21:00
Пакш
:
Панатинаикос
Все коэффициенты
П1
5.10
X
4.40
П2
1.62
Футбол. Лига конференций
21:00
Войводина
:
Аякс
Все коэффициенты
П1
6.40
X
4.51
П2
1.52
Футбол. Лига конференций
21:00
Полесье
:
Копенгаген
Все коэффициенты
П1
4.05
X
3.65
П2
1.97
Футбол. Лига конференций
21:30
Борац Б-Л
:
Петрокуб
Все коэффициенты
П1
1.47
X
4.89
П2
6.54
Футбол. Лига конференций
21:30
Лугано
:
Дукаджини
Все коэффициенты
П1
1.25
X
6.46
П2
14.00
Футбол. Лига конференций
21:30
Жилина
:
ГКС Катовице
Все коэффициенты
П1
2.65
X
3.60
П2
2.60
Футбол. Лига конференций
21:30
ЛНЗ
:
Гент
Все коэффициенты
П1
4.15
X
3.36
П2
2.00
Футбол. Лига конференций
21:30
Хапоэль Тель-Авив
:
Лудогорец
Все коэффициенты
П1
3.53
X
3.25
П2
2.30
Футбол. Лига конференций
21:45
Риека
:
Дерри Сити
Все коэффициенты
П1
1.17
X
8.00
П2
24.00
Футбол. Лига конференций
21:45
Браво
:
Шкендия
Все коэффициенты
П1
1.86
X
3.80
П2
4.16
Футбол. Лига конференций
21:45
Шелбурн
:
Нымме Калью
Все коэффициенты
П1
1.45
X
4.68
П2
8.50
Футбол. Лига конференций
21:45
Мотеруэлл
:
ХБ Торсхавн
Все коэффициенты
П1
1.16
X
8.75
П2
19.00
Футбол. Лига конференций
21:45
Рунавик
:
Копер
Все коэффициенты
П1
2.95
X
3.55
П2
2.37
Футбол. Лига конференций
22:00
Стьярнан
:
Ильвес
Все коэффициенты
П1
2.83
X
4.00
П2
2.30
Футбол. Лига конференций
22:00
Партизан
:
ЮНА Штрассен
Все коэффициенты
П1
1.16
X
6.80
П2
14.00
Футбол. Лига конференций
22:15
Валюр
:
Зриньски
Все коэффициенты
П1
2.90
X
3.67
П2
2.47
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Эгнатия
3
:
Целе
3
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Железничар Пн
0
:
Брага
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Спартак Тр
0
:
ЦСКА 1948
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Вардар
2
:
Рига
3
П1
X
П2

Генич назвал причину срыва трансфера Батракова в «ПСЖ»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич в новом выпуске «Коммент.Live» рассказал, почему не состоялся переход Алексея Батракова из «Локомотива» в «Пари Сен-Жермен».

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

«Да мы все знаем, почему он не перешел… Просто хотели обмануть ту сторону. А на самом деле… Не знаю, правда или нет, но говорят, что “Пари Сен-Жермен” просто держал его в шорт-листе. Что значит “обмануть другую сторону”? Ну, типа они хотели… Понимая, что у него будет стоять сумма отступных, они хотели получить больше.

Смотри, у него отступные с 1 июля 20 миллионов, а они говорят за две недели: “Давайте мы вам за 30 отдадим?” Им говорят: “Зачем нам за 30, если мы через две недели за 20 возьмем?” Там говорят: “Хорошо, давайте через неделю за 25”. Не понравилась, видимо, вот эта история. Я слышал, что его делами занимался чувак, который хотел на этом прилично нагреть. Он чуть перестарался и та сторона сказала, что мы так дела не ведем, поэтому до свидания», — сказал Генич.

Батраков является воспитанником «Локомотива» и выступает за первую команду с марта 2024 года. Он провел за «железнодорожников» 79 матчей, в которых забил 33 мяча и отдал 22 голевые передачи. Его контракт с «Локомотивом» рассчитан до лета 2029 года.

Первые сообщения об интересе «ПСЖ» к Батракову появились в ноябре 2025 года. В июне стало известно, что 21-летний россиянин не перейдет в парижский клуб в это трансферное окно.

«Локомотив» откроет новый сезон в воскресенье, 26 июля, дома против грозненского «Ахмата». Начало матча — в 17:00 по московскому времени.