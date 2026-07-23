«Зенит» может подписать игрока сборной Колумбии за 20 млн евро

Cумма возможного трансфера оценивается в 20 миллионов евро. По данным источника, представители 23-летнего футболиста рассчитывают согласовать для своего клиента зарплату в размере 3 миллионов евро за сезон. При этом петербургский клуб намерен добиться снижения финансовых условий, поэтому переговоры между сторонами продолжаются.
При этом агент Пуэрты Мигель Кардона заявил, что в приоритете у футболиста находится переезд в топ-чемпионат Европы. «На сегодняшний день в приоритете у него два клуба: один из Англии, другой — из чемпионата Испании. Пока что информация о России — лишь на уровне слухов», — передает слова Кардоны «Спорт-Экспресс».
Густаво Пуэрта защищает цвета клуба из Сантандера с лета 2025 года. За это время полузащитник провел 33 матча, забил три мяча и отдал одну результативную передачу. По оценке Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 18 миллионов евро. На чемпионате мира 2026 года хавбек сыграл во всех пяти матчах сборной Колумбии, неизменно выходя в стартовом составе, и записал на свой счет одну голевую передачу.
«Зенит» начал новый сезон с победы в Суперкубке России над «Спартаком» (1:1, пен 4:2). В субботу, 25 июля, сине-бело-голубые на выезде сыграют против тольяттинского «Акрона». Начало матча — в 16:15 по московскому времени.