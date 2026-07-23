«Зенит» может подписать игрока сборной Колумбии за 20 млн евро

При этом агент Пуэрты Мигель Кардона заявил, что в приоритете у футболиста находится переезд в топ-чемпионат Европы. «На сегодняшний день в приоритете у него два клуба: один из Англии, другой — из чемпионата Испании. Пока что информация о России — лишь на уровне слухов», — передает слова Кардоны «Спорт-Экспресс».