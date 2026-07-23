Вендел: может, я играл бы в «Реале», но я счастлив в «Зените»

«В футболе возможно все. Может быть, играл бы в “Реале”, а может — в “Барселоне”. Никто этого не знает. Как я уже говорил, многое в жизни зависит от судьбы. Предпочитаю продолжать спокойно работать и не загадывать наперед. Сейчас я счастлив в “Зените”, мне здесь хорошо, я хочу выиграть с этим клубом еще много титулов. Все мои мысли сейчас связаны именно с “Зенитом”.
Осталось ли чувство сожаления из-за того, что прошлым летом не состоялся переход в другой клуб? Нет. Это уже в прошлом», — сказал Вендел.
Вендел перешел в «Зенит» осенью 2020 года из «Спортинга» за 20 млн евро. Он провел за «сине-бело-голубых» 181 матч, забил 23 мяча и отдал 39 голевых передач. В составе «Зенита» Вендел стал пятикратным чемпионом России.
В ноябре 2025 года 28-летний бразилец продлил контракт с «Зенитом» до лета 2029 года.
«Зенит» начал новый сезон с победы в Суперкубке России над «Спартаком» (1:1, пен 4:2). В субботу, 25 июля, «сине-бело-голубые» на выезде сыграют против тольяттинского «Акрона». Начало матча — в 16:15 по московскому времени.