Ловчев: Тренерам надо ставить Соболева в рамки поведения

На 90+8-й минуте форвард реализовал пенальти, после чего отпраздновал гол у трибуны красно-белых. По итогам Суперкубка России Соболев вызван на заседание КДК, которое состоится в четверг, 23 июля.
«Тут же ситуация очень простая. Саша — очень нервный человек. Это не первый случай. Можно вспомнить, как он с ЦСКА показывал кое‑что. Он другой человек — тренерам надо ставить его в рамки поведения. Футбол — это зрелище, концерты, зрители. В конце концов, мы смотрим футбол испанский. Когда Винисиус получает мяч, там такой свист начинается. Он тоже заводной, но не доходит до этого, а Саша провоцирует. Спартаковские болельщики же не сейчас к нему относятся не очень хорошо, они его много раз освистывали», — приводит слова Ловчева «Советский спорт».
«Я с Сашей в нормальных отношениях. Да, мне тоже не нравится его поведение. Но я в жизни футбольной столько насмотрелся разных людей. Освистывание его заводит. Более того, он же от этого не скис, а наоборот больше забивает. А “Спартак” для него стал, можно сказать, врагом. Для меня Саша никогда не будет врагом. По большому счету такое поведение могло спровоцировать драки на трибунах. Об этом ему надо задуматься тоже», — добавил Ловчев.
«Зенит» начал новый сезон с победы в Суперкубке России над «Спартаком» (1:1, пен 4:2). В субботу, 25 июля, сине-бело-голубые на выезде сыграют против тольяттинского «Акрона» в первом туре Российской Премьер-лиги сезона-2026/27. Начало матча — в 16:15 по московскому времени.