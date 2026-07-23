Ловчев: Тренерам надо ставить Соболева в рамки поведения

«Тут же ситуация очень простая. Саша — очень нервный человек. Это не первый случай. Можно вспомнить, как он с ЦСКА показывал кое‑что. Он другой человек — тренерам надо ставить его в рамки поведения. Футбол — это зрелище, концерты, зрители. В конце концов, мы смотрим футбол испанский. Когда Винисиус получает мяч, там такой свист начинается. Он тоже заводной, но не доходит до этого, а Саша провоцирует. Спартаковские болельщики же не сейчас к нему относятся не очень хорошо, они его много раз освистывали», — приводит слова Ловчева «Советский спорт».