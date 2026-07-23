24-летний судья станет самым молодым арбитром в истории РПЛ

Для Заики этот матч станет дебютным в РПЛ в качестве главного арбитра. Ранее он работал на играх Первой и Второй лиг, а также обслуживал встречи Кубка России. В сезоне-2025/26 Заика провел в роли главного судьи 10 матчей Первой лиги, шесть встреч Второй лиги и две игры Кубка России. Кроме того, он был резервным арбитром в матчах РПЛ: «Балтика» — «Сочи» (4:0) в 22-м туре и «Нижний Новгород» — «Ростов» (0:1) в 23-м туре.