24-летний судья станет самым молодым арбитром в истории РПЛ

Ранее Российский футбольный союз (РФС) объявил судейские назначения на матчи 1-го тура РПЛ сезона-2026/27.
Заика станет самым молодым рефери в этой роли за все время существования турнира.
Встреча между московским «Динамо» и Крыльями Советов" пройдет в субботу, 25 июля на домашней арене бело-голубых.
Для Заики этот матч станет дебютным в РПЛ в качестве главного арбитра. Ранее он работал на играх Первой и Второй лиг, а также обслуживал встречи Кубка России. В сезоне-2025/26 Заика провел в роли главного судьи 10 матчей Первой лиги, шесть встреч Второй лиги и две игры Кубка России. Кроме того, он был резервным арбитром в матчах РПЛ: «Балтика» — «Сочи» (4:0) в 22-м туре и «Нижний Новгород» — «Ростов» (0:1) в 23-м туре.