Семак рассказал, когда сыграют Дуглас Сантос и Луис Энрике

— Как раз по результатам этих тестов проанализируем их индивидуальное состояние — от этого и будем отталкиваться. А дальше будем смотреть, как ребята выглядят на тренировках. Понятно, что с «Акроном» они не сыграют, а дальше — посмотрим. Возможно, что через матч сможем на них рассчитывать, — приводит слова Семака «Матч ТВ».