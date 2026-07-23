Семак рассказал, когда сыграют Дуглас Сантос и Луис Энрике

Оба футболиста присоединились к петербургскому клубу позже остальных и не сыграют в матче 1-го тура РПЛ против тольяттинского «Акрона».
— Луис Энрике и Дуглас Сантос вернулись в расположение «Зенита» и прошли беговой тест. Когда их можно ждать в общей группе?
— Как раз по результатам этих тестов проанализируем их индивидуальное состояние — от этого и будем отталкиваться. А дальше будем смотреть, как ребята выглядят на тренировках. Понятно, что с «Акроном» они не сыграют, а дальше — посмотрим. Возможно, что через матч сможем на них рассчитывать, — приводит слова Семака «Матч ТВ».
Сборная Бразилии завершила выступление на ЧМ-2026 на стадии ⅛ финала, уступив сборной Норвегии (1:2). Бразильцы впервые с 1990 года не сумели выйти в четвертьфинал чемпионата мира.
Дуглас Сантос отыграл на ЧМ-2026 все пять матчей и отметился одной желтой карточкой. Луис Энрике сыграл в одном матче, выйдя на замену в матче 1-го тура группового этапа против сборной Марокко (1:1).