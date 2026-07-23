«Крылья Советов» представили форму в космическом стиле

Самарские «Крылья Советов» представили новый комплект домашней формы. В оформлении экипировки клуб использовал космическую тему и образ корабля, отправляющегося в полет.
Форма изготовлена брендом Kelme и разработана совместно с техническим партнером команды — компанией Wildberries. Фотографии нового комплекта «Крылья Советов» опубликовали в официальном сообществе во «ВКонтакте».
Основным цветом футболок остался темно-синий. Оттенок постепенно переходит в более светлый голубой, который также использован на воротнике и рукавах. Центральный геометрический рисунок, по замыслу создателей, напоминает космический корабль в момент запуска. На груди размещены эмблема «Крыльев Советов», логотип производителя и названия партнеров клуба.
В презентационной съемке приняли участие шесть футболистов самарской команды. Игроки показали форму спереди: на опубликованных кадрах можно рассмотреть цветовой переход, узор и голубые детали комплекта, предназначенного для домашних матчей.
— Путь от Земли к бескрайним просторам начинается дома. Потому что «Крылья» — это космос, — говорится в сообщении клуба.