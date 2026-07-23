«Крылья Советов» представили форму в космическом стиле

Основным цветом футболок остался темно-синий. Оттенок постепенно переходит в более светлый голубой, который также использован на воротнике и рукавах. Центральный геометрический рисунок, по замыслу создателей, напоминает космический корабль в момент запуска. На груди размещены эмблема «Крыльев Советов», логотип производителя и названия партнеров клуба.