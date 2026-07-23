Тюкавин рассказал, что подарил бы фигуристке Медведевой

Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
БАТЭ
0
:
Сьон
0
Все коэффициенты
П1
10.00
X
5.80
П2
1.30
Футбол. Лига конференций
20:00
МЛ Витебск
:
Сутьеска
Все коэффициенты
П1
1.68
X
3.80
П2
5.10
Футбол. Лига конференций
20:00
ГАИС
:
Норшелланн
Все коэффициенты
П1
2.80
X
3.60
П2
2.43
Футбол. Лига конференций
20:00
Университатя Кл
:
Бранн
Все коэффициенты
П1
3.90
X
3.45
П2
2.03
Футбол. Лига конференций
20:00
Зимбру
:
Ноа
Все коэффициенты
П1
4.42
X
3.65
П2
1.81
Футбол. Лига конференций
20:00
Динамо Тб
:
Жальгирис В
Все коэффициенты
П1
2.20
X
3.25
П2
3.62
Футбол. Лига конференций
20:00
Санта-Колома
:
Рапид В
Все коэффициенты
П1
8.25
X
4.82
П2
1.37
Футбол. Лига конференций
20:30
Вадуц
:
Атлетик Э
Все коэффициенты
П1
1.30
X
5.95
П2
10.50
Футбол. Лига конференций
20:45
ФКСБ
:
Ауда
Все коэффициенты
П1
1.12
X
12.50
П2
39.00
Футбол. Лига конференций
21:00
Вараждин
:
Яблонец
Все коэффициенты
П1
2.75
X
3.48
П2
2.55
Футбол. Лига конференций
21:00
Алюминий
:
Динамо Тр
Все коэффициенты
П1
2.80
X
3.35
П2
2.55
Футбол. Лига конференций
21:00
Пакш
:
Панатинаикос
Все коэффициенты
П1
5.20
X
4.37
П2
1.61
Футбол. Лига конференций
21:00
Войводина
:
Аякс
Все коэффициенты
П1
5.20
X
4.30
П2
1.63
Футбол. Лига конференций
21:00
Полесье
:
Копенгаген
Все коэффициенты
П1
4.53
X
4.00
П2
1.78
Футбол. Лига конференций
21:30
Борац Б-Л
:
Петрокуб
Все коэффициенты
П1
1.47
X
4.89
П2
6.54
Футбол. Лига конференций
21:30
Лугано
:
Дукаджини
Все коэффициенты
П1
1.17
X
7.75
П2
22.00
Футбол. Лига конференций
21:30
Жилина
:
ГКС Катовице
Все коэффициенты
П1
2.60
X
3.55
П2
2.67
Футбол. Лига конференций
21:30
ЛНЗ
:
Гент
Все коэффициенты
П1
4.00
X
3.34
П2
2.04
Футбол. Лига конференций
21:30
Хапоэль Тель-Авив
:
Лудогорец
Все коэффициенты
П1
3.28
X
3.21
П2
2.33
Футбол. Лига конференций
21:45
Риека
:
Дерри Сити
Все коэффициенты
П1
1.17
X
8.25
П2
24.00
Футбол. Лига конференций
21:45
Браво
:
Шкендия
Все коэффициенты
П1
2.15
X
3.60
П2
3.70
Футбол. Лига конференций
21:45
Шелбурн
:
Нымме Калью
Все коэффициенты
П1
1.43
X
4.61
П2
8.50
Футбол. Лига конференций
21:45
Мотеруэлл
:
ХБ Торсхавн
Все коэффициенты
П1
1.14
X
9.25
П2
22.00
Футбол. Лига конференций
21:45
Рунавик
:
Копер
Все коэффициенты
П1
2.93
X
3.60
П2
2.37
Футбол. Лига конференций
22:00
Стьярнан
:
Ильвес
Все коэффициенты
П1
2.62
X
4.00
П2
2.48
Футбол. Лига конференций
22:00
Партизан
:
ЮНА Штрассен
Все коэффициенты
П1
1.10
X
8.50
П2
20.00
Футбол. Лига конференций
22:15
Валюр
:
Зриньски
Все коэффициенты
П1
2.95
X
3.64
П2
2.37
Футбол. Лига конференций
завершен
Лиепая
0
:
Аустрия
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Алашкерт
1
:
ЧФР
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Малишево
2
:
Хайберниан
0
П1
X
П2

Тюкавин рассказал, что подарил бы фигуристке Медведевой

Футболист московского «Динамо» Константин Тюкавин признался, что с удовольствием посетил бы свадьбу фигуристки Евгении Медведевой.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Динамо" Москва

Евгения Медведева является болельщицей «Динамо» и в 2024 году даже приняла участие в шоу-матче команды. Ранее стало известно, что фигуристка планирует выйти замуж за танцора Ильдара Гайнутдинова летом этого года. Точная дата церемонии пока не раскрывается.

«Женя Медведева пока не приглашала меня на свадьбу. Если позовет и получится прийти, с удовольствием это сделаю. Что бы подарил? Даже не знаю. Может, хоккейные коньки, ха-ха», — приводит слова Тюкавина Sport24.

Отец футболиста Александр Тюкавин является одним из самых известных игроков в истории хоккея с мячом. Тюкавин является воспитанником «Динамо» и выступает за первую команду с 2020 года. Он провел за бело-голубых 182 матча, в которых забил 61 мяч и отдал 35 голевых передач. Его контракт с московским клубом рассчитан до лета 2030 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Тюкавина в 17 млн евро. Новый сезон РПЛ стартует 24 июля.

Евгения Медведева стала чемпионкой мира в 2016 и 2017 годах. На Олимпиаде-2018 в Пхенчхане Евгения уступила Алине Загитовой 1,31 балла. Последний официальный старт Медведева провела в декабре 2019 года. В апреле 2023 года фигуристка объявила о завершении спортивной карьеры.

Узнать больше по теме
Биография Константина Тюкавина: карьера и личная жизнь футболиста
В списке молодых талантов футбольной России в последние годы появилось немало имен. Многие из них довольствуются статусом перспективных до 25 лет. Константин Тюкавин — исключение из этого правила. Спортсмен уже успел стать главной силой «Динамо» и стать лучшим игроком страны официально. Его биографию расскажем в нашем материале.
Читать дальше