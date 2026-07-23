Тюкавин рассказал, что подарил бы фигуристке Медведевой

Евгения Медведева является болельщицей «Динамо» и в 2024 году даже приняла участие в шоу-матче команды. Ранее стало известно, что фигуристка планирует выйти замуж за танцора Ильдара Гайнутдинова летом этого года. Точная дата церемонии пока не раскрывается.
«Женя Медведева пока не приглашала меня на свадьбу. Если позовет и получится прийти, с удовольствием это сделаю. Что бы подарил? Даже не знаю. Может, хоккейные коньки, ха-ха», — приводит слова Тюкавина Sport24.
Отец футболиста Александр Тюкавин является одним из самых известных игроков в истории хоккея с мячом. Тюкавин является воспитанником «Динамо» и выступает за первую команду с 2020 года. Он провел за бело-голубых 182 матча, в которых забил 61 мяч и отдал 35 голевых передач. Его контракт с московским клубом рассчитан до лета 2030 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Тюкавина в 17 млн евро. Новый сезон РПЛ стартует 24 июля.
Евгения Медведева стала чемпионкой мира в 2016 и 2017 годах. На Олимпиаде-2018 в Пхенчхане Евгения уступила Алине Загитовой 1,31 балла. Последний официальный старт Медведева провела в декабре 2019 года. В апреле 2023 года фигуристка объявила о завершении спортивной карьеры.