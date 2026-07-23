Тюкавин рассказал, что подарил бы фигуристке Медведевой

Отец футболиста Александр Тюкавин является одним из самых известных игроков в истории хоккея с мячом. Тюкавин является воспитанником «Динамо» и выступает за первую команду с 2020 года. Он провел за бело-голубых 182 матча, в которых забил 61 мяч и отдал 35 голевых передач. Его контракт с московским клубом рассчитан до лета 2030 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Тюкавина в 17 млн евро. Новый сезон РПЛ стартует 24 июля.