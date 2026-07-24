«Пистолетом мне не угрожали». Экс-игрок «Спартака» сделал Fan ID

«Всем привет! Сразу скажу — дуло от пистолета мне никто к голове не приставлял! Это мое осознанное решение! У меня много друзей среди болельщиков, которые бойкотируют Fan ID, и много друзей, кто ходит на трибуну. Я хочу видеться с ними на стадионе и вне его пределов. Плюс второй мой родной клуб “Родина” теперь будет играть в РПЛ. Всем добра, всех обнимаю», — написал Зуев.