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«Пистолетом мне не угрожали». Экс-игрок «Спартака» сделал Fan ID

Бывший вратарь «Спартака» Алексей Зуев в своем телеграм-канале рассказал, что оформил паспорт болельщика (Fan ID), необходимый для посещения матчей РПЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

«Всем привет! Сразу скажу — дуло от пистолета мне никто к голове не приставлял! Это мое осознанное решение! У меня много друзей среди болельщиков, которые бойкотируют Fan ID, и много друзей, кто ходит на трибуну. Я хочу видеться с ними на стадионе и вне его пределов. Плюс второй мой родной клуб “Родина” теперь будет играть в РПЛ. Всем добра, всех обнимаю», — написал Зуев.

В комментариях Зуев подчеркнул, что его пост не является призывом к оформлению Fan ID, а отражает только его собственную позицию.

Летом 2022 года активные болельщики «Спартака» объявили бойкот на посещение матчей клуба из-за введения системы Fan ID. В мае 2025 года они объявили о снятии бойкота с матчей Кубка и Суперкубка России.

Зуев является воспитанником «Спартака» и выступал за основную команду с 2003 по 2006 год. Он провел за «красно-белых» 25 матчей, в которых пропустил 30 мячей и шесть раз отыграл на ноль.

После завершения карьеры в большом футболе в 2010 году Зуев на протяжении нескольких лет выступал за пляжный футбольный клуб «Спартак» и провел семь матчей за сборную России. Сейчас он работает тренером вратарей в молодежной команде московской «Родины».