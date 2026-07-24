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ЦСКА и АЕК не смогли договориться о сумме трансфера Баринова

Представитель полузащитника ЦСКА Дмитрия Баринова Владимир Кузьмичев подтвердил, что греческий АЕК пытался приобрести 29-летнего футболиста в летнее трансферное окно.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

— Какое‑то время назад сообщалось, что АЕК и Марко Николич хотели этим летом подписать Баринова.

— Знаю, что клубы общались между собой, но не смогли договориться о сумме трансфера. Соответственно, на этом все. Но переговоры между ЦСКА и АЕКом были, — сказал Кузьмичев «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что в переходе Баринова был заинтересован главный тренер АЕКа Марко Николич.

Баринов перешел в ЦСКА в январе. За армейцев футболист провел 15 матчей.

Новый сезон Российской Премьер-лиги ЦСКА откроет домашним матчем против калининградской «Балтики» 24 июля.