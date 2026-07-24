ЦСКА и АЕК не смогли договориться о сумме трансфера Баринова

— Какое‑то время назад сообщалось, что АЕК и Марко Николич хотели этим летом подписать Баринова.
— Знаю, что клубы общались между собой, но не смогли договориться о сумме трансфера. Соответственно, на этом все. Но переговоры между ЦСКА и АЕКом были, — сказал Кузьмичев «Матч ТВ».
Ранее сообщалось, что в переходе Баринова был заинтересован главный тренер АЕКа Марко Николич.
Баринов перешел в ЦСКА в январе. За армейцев футболист провел 15 матчей.
Новый сезон Российской Премьер-лиги ЦСКА откроет домашним матчем против калининградской «Балтики» 24 июля.