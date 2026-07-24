Тренер «Крыльев Советов»: Нападение с ножом изменило мою жизнь

Я занимался футболом с семи лет, больше ничего не умел, а потом в один момент у меня его начали отбирать. С этим тяжело смириться. Наверное, я и не смирился, поэтому не только заново начал бегать, но и вернулся в профессиональный футбол. Главное, что меня вернуло, — характер, поэтому я люблю людей с ним, того же Витюгова. Но, конечно, спасибо жене и всем родственникам, которые были рядом в тот момент.