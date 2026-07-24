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Тренер «Крыльев Советов»: Нападение с ножом изменило мою жизнь

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Сергей Булатов вспомнил об эпизоде из 2000 года, который повлиял на его дальнейшую жизнь.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

— В 2000-м на вас напали с ножом и нанесли четыре удара. Вы говорили, что этот эпизод изменил вашу жизнь, в том числе сделал спокойнее.

— Не только из-за него. Импульсивность — не плюс. Даже когда ты считаешь, что тебя несправедливо притесняют, нужно уметь переживать это.

— Когда вы восстанавливались после нападения, доктор сказал, что больше не будете бегать.

— У меня был задет желудочек, в какой-то момент это был вопрос жизни и смерти. Потом, когда я пришел в себя, сказали: «Радуйся, что вообще живешь».

Я занимался футболом с семи лет, больше ничего не умел, а потом в один момент у меня его начали отбирать. С этим тяжело смириться. Наверное, я и не смирился, поэтому не только заново начал бегать, но и вернулся в профессиональный футбол. Главное, что меня вернуло, — характер, поэтому я люблю людей с ним, того же Витюгова. Но, конечно, спасибо жене и всем родственникам, которые были рядом в тот момент.

— Ранение повлияло на вашу карьеру?

— Мне было только 28, еще года три-четыре мог играть на высоком уровне, «Факел», в котором я тогда выступал, вышел в РПЛ. После нападения у меня выпало полгода. Меня никто особенно не рассматривал — в РПЛ уж точно. Поэтому скатился до Первой лиги. Год потратил на то, чтобы доказать, что еще что-то могу. Все получилось — и мне очень понравилось в Красноярске, супергород. После этого Курбан Бердыев позвал в «Рубин».

— «Факел» отказался от вас в тот момент. Как вы это пережили?

— Тяжело. Хотелось идти разбираться, что-то доказывать. Но как-то справился и доказал, что еще могу играть.

— Действия «Факела» — не предательство?

— Ну, а что делать? Кто-то принял такое решение — это останется на его совести. С городом у меня остались хорошие отношения, в 2019-м я вернулся в него уже в качестве тренера. Нужно стараться жить не с камнем на груди, а с чем-то светлым. Забыли — пошли дальше, — сказал Сергей Булатов в интервью для Sports.ru.