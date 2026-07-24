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Тренер «Крыльев»: В сезон заходим с лозунгом «Мы отличаемся»

Главный тренер «Крыльев Советов» Сергей Булатов среди всех клубов Российской Премьер-лиги выделил по стилю игры «Спартак» под руководством Хуана Карлоса Карседо.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

— Что подразумеваете под возможностью экспериментировать в «Крыльях»?

— Мы подбираем игроков, способных выступать на нескольких позициях. Например, Фернандо Костанца может выйти на трех-четырех — мы пытаемся поиграть этим, чтобы отличаться от других команд. В этот сезон мы заходим с лозунгом «Мы чем-то отличаемся, мы другие». Хотелось бы, чтобы болельщики нас заметили. Хотелось бы, чтобы нас узнавали, даже если мы вышли бы в футболках других цветов.

— Кто в РПЛ сейчас подходит под такую характеристику?

— «Спартак». Мы с ними сыграли два матча: весной в чемпионате, летом — на сборах. Раньше говорили, что «Спартак» играет сам, но и дает играть сопернику. Сейчас осталась половина: «Спартак» показывает хороший футбол, но и научился разрушать игру соперника.

— Как?

— В штрафную «Спартака» тяжело попасть. Игра «Крыльев» во многом построена на вбеганиях в штрафную. В матчах со «Спартаком» мы делаем их, но утыкаемся в забор. Игроки «Спартака» не дают свободно принять мяч, поднять голову, даже без мяча бежать в штрафную.

В чемпионате за неделю до «Спартака» мы играли с «Локомотивом». Против «Локо» «Крылья» подали 12 угловых — мы были очень довольны. Против «Спартака» мы не подали ни одного. Они не пускали нас к себе, как это делала с соперниками Испания на ЧМ-2026, — сказал Сергей Булатов в интервью для Sports.ru.