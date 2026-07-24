Шварц рассказал, чем «Крылья» опасны в субботней игре с «Динамо»

«Мы посмотрели некоторые матчи “Крыльев” со сборов. Они играют 4−2−3−1 или 4−4−2. Играют очень компактно. Нам стоит обратить внимание на владение мячом. “Крылья” опасны при переходе в атаку.



Что касается Рубенса, то он полностью готов. Он провел весь тренировочный цикл и сыграл 20 минут против “Акрона”. Ждать ли сюрпризов в составе? Я знаю, что вам всем интересно. За весь подготовительный этап мы достаточно много проводили ротацию игроков. Все игроки топ-уровня. Нам нужен весь состав, в ближайшие семь недель у нас 12 матчей.



Касерес прибудет в наше расположение сегодня. Фактически с колес. Поэтому у него будет индивидуально нагрузочная тренировка. То же самое касается Луиса Чавеса», — сказал Шварц на предматчевой пресс-конференции.