Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
20:00
ЦСКА
:
Балтика
Все коэффициенты
П1
2.09
X
3.65
П2
4.13
Футбол. Лига конференций
завершен
Рунавик
0
:
Копер
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Мотеруэлл
2
:
ХБ Торсхавн
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Партизан
4
:
ЮНА Штрассен
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Стьярнан
1
:
Ильвес
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Валюр
1
:
Зриньски
0
П1
X
П2

Шварц рассказал, чем «Крылья» опасны в субботней игре с «Динамо»

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц поделился ожиданиями от матча 1-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» и рассказал о кадровой ситуации в команде. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

«Мы посмотрели некоторые матчи “Крыльев” со сборов. Они играют 4−2−3−1 или 4−4−2. Играют очень компактно. Нам стоит обратить внимание на владение мячом. “Крылья” опасны при переходе в атаку.

Что касается Рубенса, то он полностью готов. Он провел весь тренировочный цикл и сыграл 20 минут против “Акрона”. Ждать ли сюрпризов в составе? Я знаю, что вам всем интересно. За весь подготовительный этап мы достаточно много проводили ротацию игроков. Все игроки топ-уровня. Нам нужен весь состав, в ближайшие семь недель у нас 12 матчей.

Касерес прибудет в наше расположение сегодня. Фактически с колес. Поэтому у него будет индивидуально нагрузочная тренировка. То же самое касается Луиса Чавеса», — сказал Шварц на предматчевой пресс-конференции.

Футбол
Премьер-лига 2026/2027
Тур 1, 25.07.2026, 14:00
Динамо
-
Крылья Советов
-

«Динамо» и «Крылья Советов» сыграют друг с другом в Москве в субботу, 25 июля. Начало матча — в 14:00 по московскому времени.

Для Сандро Шварца это будет первый официальный матч после возвращения на пост главного тренера «Динамо», который он покинул в мае 2022 года.