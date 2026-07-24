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24-летний судья РПЛ: Я главный на поле, я управляю процессом

Футбольный судья Матвей Заика в интервью официальному сайту РФС рассказал о своем подходе к работе. Об этом сообщает РФС.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РФС

24-летний Заика получил назначение на матч 1-го тура РПЛ между московским «Динамо» и самарскими «Крыльями Советов», благодаря чему он станет самым молодым главным арбитром в истории РПЛ.

«На таком уровне все выравнивается. Я не думаю о том, что мне 24 года, а кому-то больше. Мне без разницы, 15 мне лет или 45 — я должен принимать решения. Если я ошибаюсь или принимаю неправильное решение, никто не будет смотреть на мой возраст, на то, молодой я или неопытный. Всем все равно. И болельщикам в том числе. Я должен просто выполнять свою работу.

Футбол — это психология. Судейство — это огромная психология. Перед каждым матчем мы готовимся: назначение обычно приходит примерно за пять-шесть дней до игры, иногда раньше, иногда позже. С этого момента начинается подготовка: ты изучаешь матчи команды, анализируешь футболистов, общаешься с коллегами.

Ты должен понимать, где и с кем нужно поговорить, какой подход выбрать. Есть статусные игроки, которым нужен определенный подход: иногда можно вспомнить какую-то историю, прошлую встречу, чтобы расположить человека к себе. Есть молодые футболисты, которые иногда бывают даже сложнее, потому что считают себя уже звездами футбола. Тогда приходится объяснять им, кто главный на поле.

Главный на поле — судья. Не футболисты, не тренеры. Я управляю процессом и руководством игрой. Неважно, молодой это игрок или опытный футболист — он должен понимать, как со мной взаимодействовать. В первую очередь должно быть уважение. Если есть уважение с их стороны, будет уважение и с моей», — сказал Заика.

Судейская карьера Заики началась в 2022 году с матчей ЮФЛ. В прошлом сезоне он провел 10 матчей в роли главного арбитра в Первой лиге, еще шесть встреч обслужил во Второй лиге и две — в Кубке России. Кроме того, Заика дважды работал резервным судьей на матчах РПЛ.

«Динамо» и «Крылья Советов» сыграют друг с другом в Москве в субботу, 25 июля. Начало матча — в 14:00 по московскому времени.