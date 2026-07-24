24-летний судья РПЛ: Я главный на поле, я управляю процессом

«На таком уровне все выравнивается. Я не думаю о том, что мне 24 года, а кому-то больше. Мне без разницы, 15 мне лет или 45 — я должен принимать решения. Если я ошибаюсь или принимаю неправильное решение, никто не будет смотреть на мой возраст, на то, молодой я или неопытный. Всем все равно. И болельщикам в том числе. Я должен просто выполнять свою работу.



Футбол — это психология. Судейство — это огромная психология. Перед каждым матчем мы готовимся: назначение обычно приходит примерно за пять-шесть дней до игры, иногда раньше, иногда позже. С этого момента начинается подготовка: ты изучаешь матчи команды, анализируешь футболистов, общаешься с коллегами.



Ты должен понимать, где и с кем нужно поговорить, какой подход выбрать. Есть статусные игроки, которым нужен определенный подход: иногда можно вспомнить какую-то историю, прошлую встречу, чтобы расположить человека к себе. Есть молодые футболисты, которые иногда бывают даже сложнее, потому что считают себя уже звездами футбола. Тогда приходится объяснять им, кто главный на поле.



Главный на поле — судья. Не футболисты, не тренеры. Я управляю процессом и руководством игрой. Неважно, молодой это игрок или опытный футболист — он должен понимать, как со мной взаимодействовать. В первую очередь должно быть уважение. Если есть уважение с их стороны, будет уважение и с моей», — сказал Заика.