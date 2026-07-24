Мостовой: Уход Барко будет большой потерей для «Спартака»

Ранее появилась информация, что аргентинец Эсекьель Барко близок к переходу в «Ривер Плейт».
«Уход Барко будет потерей, но об этом уже говорят давно. Возможно, это агентская игра для набивания цены. На данный момент в команде нет замены Барко, никого не вижу на этой позиции. Если Барко уйдет, это будет большая потеря. Хотя “Спартак” найдет замену и купит кого-то. Футбол — это большой бизнес, поэтому претензий и вопросов к руководству “Спартака” в случае ухода аргентинца не должно быть», — сказал Мостовой Metaratings.
Эсекьель Барко перешел в «Спартак» из «Ривер Плейт» в июле 2024 года. В составе 10-кратных чемпионов России 27-летний аргентинец провел 74 матча, забил 22 гола и сделал 18 результативных передач.
Александр Мостовой провел за «Спартак» 142 матча и забил 48 мячей. Помимо «Спартака», он выступал за «Красную Пресню», «Бенфику», «Кан», «Страсбур», «Сельту» и «Алавес». Футболист провел 65 матчей за сборные СССР, СНГ и России, в которых забил 13 мячей. В 2005 году Мостовой завершил игровую карьеру.