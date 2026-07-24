Мостовой: Уход Барко будет большой потерей для «Спартака»

«Уход Барко будет потерей, но об этом уже говорят давно. Возможно, это агентская игра для набивания цены. На данный момент в команде нет замены Барко, никого не вижу на этой позиции. Если Барко уйдет, это будет большая потеря. Хотя “Спартак” найдет замену и купит кого-то. Футбол — это большой бизнес, поэтому претензий и вопросов к руководству “Спартака” в случае ухода аргентинца не должно быть», — сказал Мостовой Metaratings.