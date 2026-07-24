Смолов признался, что советовал Сперцяну уйти из «Краснодара»

— Надеюсь, Эдик меня не отругает, что я сдам наши с ним переговоры. Я советовал ему сделать это, честно. Я смотрю периодически игры чемпионата Саудовской Аравии, и там есть 5−6 команд очень высокого уровня. И играют они в более атакующий футбол, чем в чемпионате России. Надеюсь, «Краснодар» на меня не обидится, потому что я много с Эдиком общаюсь. Знаю, что он испытывал, знаю его настроение. У него были предложения из Европы, которые не устраивали клуб.
Он становится старше, и даже с точки зрения возможности перейти в какую-то европейскую команду оттуда это сильно проще. Потому что с Сергеем Галицким, ни для кого это не секрет, договориться очень сложно. Но он имеет на это полное право, потому что это его клуб, — сказал Смолов, слова которого приводит 66.ru.
Сперцян — воспитанник футбольной академии «Краснодара», в которую он попал в 10‑летнем возрасте. Всю свою карьеру он провел в структуре клуба, дебютировав за основную команду в 2020 году. 7 июля было объявлено, что игрок ушел в саудовский «Аль-Ахли». Сперцян занимает второе место в истории клуба по системе «гол+пас» (102 очка), уступая только нападающему Джону Кордобе (110 очков).
В прошедшем сезоне 25-летний полузащитник провел 42 матча за «Краснодар», отличившись 14 голами и 18 результативными передачами. «Краснодар» в сезоне-2025/26 Российской премьер-лиги (РПЛ) занял второе место. Чемпионом России стал петербургский «Зенит», опередив «Краснодар» на одно очко.