Смолов признался, что советовал Сперцяну уйти из «Краснодара»

— Надеюсь, Эдик меня не отругает, что я сдам наши с ним переговоры. Я советовал ему сделать это, честно. Я смотрю периодически игры чемпионата Саудовской Аравии, и там есть 5−6 команд очень высокого уровня. И играют они в более атакующий футбол, чем в чемпионате России. Надеюсь, «Краснодар» на меня не обидится, потому что я много с Эдиком общаюсь. Знаю, что он испытывал, знаю его настроение. У него были предложения из Европы, которые не устраивали клуб.