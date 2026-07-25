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Капитан «Факела» назвал способ добиться результата в РПЛ

Равиль Нетфуллин связал шансы воронежского клуба с работой всей команды и руководства.

Источник: ФК "Факел"

Капитан «Факела» Равиль Нетфуллин рассказал Матч ТВ о подготовке воронежской команды к новому сезону Российской премьер-лиги.

«Рисунок игры у нас не изменится. И тот стиль, который есть у команды, таким и останется. И мы продолжим гнуть свою линию в этом направлении. Понятно, что где-то может получаться, где-то — нет. И уже исходя из этого делать какие-то выводы и изменения.

Для меня важна конкретика, нам эту конкретику предоставили. То есть это основа основ. Кто куда должен бежать, кого перекрывать, как открываться. За счет работы и совместных усилий можно добиваться любых результатов.

Никто не знает, что будет через год или через полгода. Мы на это сейчас не обращаем внимания. Понятно, нам будет непросто. У нас нет, наверное, каких-то огромных финансовых возможностей, но исходя из того, что у нас на данный момент есть, что мы видим, у нас есть костяк команды, и это самое главное. И я думаю, что за счет общей коллективной работы, не только футболистов, штаба, но и руководства в целом, только таким способом можно достичь результата», — сказал Нетфуллин.

В первом туре РПЛ «Факел» 25 июля сыграет дома с махачкалинским «Динамо».

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