Капитан «Факела» назвал способ добиться результата в РПЛ

«Рисунок игры у нас не изменится. И тот стиль, который есть у команды, таким и останется. И мы продолжим гнуть свою линию в этом направлении. Понятно, что где-то может получаться, где-то — нет. И уже исходя из этого делать какие-то выводы и изменения.



Для меня важна конкретика, нам эту конкретику предоставили. То есть это основа основ. Кто куда должен бежать, кого перекрывать, как открываться. За счет работы и совместных усилий можно добиваться любых результатов.



Никто не знает, что будет через год или через полгода. Мы на это сейчас не обращаем внимания. Понятно, нам будет непросто. У нас нет, наверное, каких-то огромных финансовых возможностей, но исходя из того, что у нас на данный момент есть, что мы видим, у нас есть костяк команды, и это самое главное. И я думаю, что за счет общей коллективной работы, не только футболистов, штаба, но и руководства в целом, только таким способом можно достичь результата», — сказал Нетфуллин.