Мэддисон призвал «Динамо» продать Тюкавина «Зениту»

«Слушайте, я совершенно не понимаю, почему “Динамо” не хочет продавать Тюкавина в “Зенит” за 30 лямов. Что за принципы? На кой он нужен? Его реальная стоимость до крестов была максимум лямов пять с натяжкой, а щас он и говна не стоит. Нападающий с реализацией одного момента из десяти (он просто ужасающе порет моменты), медленный, вечно какой-то улыбающийся не по делу, без дриблинга. Просто хламарь. Задолбал ужасно.



Он и раньше не особо хорош был, а щас еще воняет, играет спустя рукава, агент этот его пидорас конченый. Я серьезно считаю этого игрока посредственным, при том что я видел всю его карьеру с самого начала. Все, что умеет, — мяч корпусом укрывать. Мне кажется, я один вижу, что он просто вредитель после травмы.



30 лямов! Продайте его за эти безумные деньги и купите реально хорошего нападающего, флангового защитника, и еще бабок останутся. Если не продать его сейчас, то через несколько месяцев даже бомжи увидят, что он мертвый. И никто денег за него не даст больше таких», — написал Мэддисон.