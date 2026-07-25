«Динамо» поддержало тренеров после ничьей с «Крыльями»

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал ничью с «Крыльями Советов» в первом туре Российской премьер-лиги, сообщает Матч ТВ.
«Впечатление противоречивое. С одной стороны, потеряли очки, с другой — первый тайм понравился. Есть над чем работать. Во всем поддерживаем тренерский штаб, команду.
Я бы не хотел оценивать арбитра. Для первого матча на этом уровне неплохо. Судейство не было в пользу какой-то из сторон», — сказал Пивоваров.
Встреча прошла 25 июля на «ВТБ Арене» в Москве и завершилась со счетом 0:0. Обе команды набрали по одному очку.
К новому сезону бело-голубые готовились в Москве. После поражения от «Торпедо» в первом контрольном матче команда одержала шесть побед подряд, в том числе дважды обыграла ЦСКА, сообщал официальный сайт «Динамо».
Во втором туре чемпионата России обе команды сыграют 1 августа. «Динамо» встретится в гостях с «Балтикой», а «Крылья Советов» — с ЦСКА в Москве.
Сандро Шварц
Сергей Булатов
99
Андрей Лунев
56
Леон Зайдензаль
10
Бителло
15
Данил Глебов
70
Константин Тюкавин
55
Максим Осипенко
57
Давид Рикардо
7
Дмитрий Скопинцев
77′
8
Антонио Диас Рубенс
74
Даниил Фомин
63′
21
Антон Миранчук
91
Ярослав Гладышев
63′
88
Виктор Окишор
11
Артур Гомес
77′
33
Иван Сергеев
30
Сергей Песьяков
22
Фернандо Костанца
2
Кирилл Печенин
23
Никита Чернов
47
Сергей Божин
6
Сергей Бабкин
15
Николай Рассказов
64′
3
Томас Галдамес
19
Иван Олейников
88′
20
Кирилл Столбов
7
Михайло Баньяц
64′
77
Денис Макаров
11
Амар Рахманович
62′
10
Мартин Крамарич
8
Максим Витюгов
78′
5
Доминик Ороз
Главный судья
Матвей Заика
(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судья
Варанцо Петросян
(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Ян Бобровский
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти