Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Акрон
0
:
Зенит
1
Все коэффициенты
П1
23.00
X
8.00
П2
1.13
Футбол. Первая лига
1-й тайм
Волга
0
:
Нефтехимик
0
Все коэффициенты
П1
2.35
X
2.80
П2
3.85
Футбол. Первая лига
17:00
Челябинск
:
Нижний Новгород
Все коэффициенты
П1
3.65
X
3.28
П2
2.17
Футбол. Премьер-лига
18:30
Факел
:
Динамо Мх
Все коэффициенты
П1
2.72
X
3.00
П2
3.15
Футбол. Первая лига
19:00
Текстильщик
:
Спартак Кс
Все коэффициенты
П1
4.11
X
3.48
П2
2.07
Футбол. Премьер-лига
20:45
Спартак
:
Родина
Все коэффициенты
П1
1.36
X
6.00
П2
9.50
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо
0
:
Крылья Советов
0
П1
X
П2

«Динамо» поддержало тренеров после ничьей с «Крыльями»

Павел Пивоваров прокомментировал результат первого матча московского клуба в новом сезоне РПЛ.

Источник: ФК "Крылья Советов"

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал ничью с «Крыльями Советов» в первом туре Российской премьер-лиги, сообщает Матч ТВ.

«Впечатление противоречивое. С одной стороны, потеряли очки, с другой — первый тайм понравился. Есть над чем работать. Во всем поддерживаем тренерский штаб, команду.

Я бы не хотел оценивать арбитра. Для первого матча на этом уровне неплохо. Судейство не было в пользу какой-то из сторон», — сказал Пивоваров.

Встреча прошла 25 июля на «ВТБ Арене» в Москве и завершилась со счетом 0:0. Обе команды набрали по одному очку.

К новому сезону бело-голубые готовились в Москве. После поражения от «Торпедо» в первом контрольном матче команда одержала шесть побед подряд, в том числе дважды обыграла ЦСКА, сообщал официальный сайт «Динамо».

Во втором туре чемпионата России обе команды сыграют 1 августа. «Динамо» встретится в гостях с «Балтикой», а «Крылья Советов» — с ЦСКА в Москве.

Динамо
0:0
Первый тайм: 0:0
Крылья Советов
Футбол, Премьер-лига, Тур 1
25.07.2026, 14:00 (МСК UTC+3)
Динамо
Главные тренеры
Сандро Шварц
Сергей Булатов
Составы команд
Динамо
99
Андрей Лунев
56
Леон Зайдензаль
10
Бителло
15
Данил Глебов
70
Константин Тюкавин
55
Максим Осипенко
57
Давид Рикардо
7
Дмитрий Скопинцев
77′
8
Антонио Диас Рубенс
74
Даниил Фомин
63′
21
Антон Миранчук
91
Ярослав Гладышев
63′
88
Виктор Окишор
11
Артур Гомес
77′
33
Иван Сергеев
Крылья Советов
30
Сергей Песьяков
22
Фернандо Костанца
2
Кирилл Печенин
23
Никита Чернов
47
Сергей Божин
6
Сергей Бабкин
15
Николай Рассказов
64′
3
Томас Галдамес
19
Иван Олейников
88′
20
Кирилл Столбов
7
Михайло Баньяц
64′
77
Денис Макаров
11
Амар Рахманович
62′
10
Мартин Крамарич
8
Максим Витюгов
78′
5
Доминик Ороз
Статистика
Динамо
Крылья Советов
Удары (всего)
22
12
Удары в створ
6
4
Угловые
6
2
Фолы
15
14
Офсайды
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Матвей Заика
(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судья
Варанцо Петросян
(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Ян Бобровский
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти