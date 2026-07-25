«Динамо» поддержало тренеров после ничьей с «Крыльями»

«Впечатление противоречивое. С одной стороны, потеряли очки, с другой — первый тайм понравился. Есть над чем работать. Во всем поддерживаем тренерский штаб, команду.



Я бы не хотел оценивать арбитра. Для первого матча на этом уровне неплохо. Судейство не было в пользу какой-то из сторон», — сказал Пивоваров.