Губерниев: «Нашему футболу нужен сильный “Спартак”»

— Нынешний «Спартак» претендует на борьбу за чемпионство?



— Сейчас рано говорить. В любом случае по характеру движений команда выглядит неплохо, но это только первый матч. Обладатели Кубка — это здорово, Суперкубок проиграли в драматичной борьбе. В этом смысле у них мотивация зашкаливает.



Вообще нашему футболу нужен сильный «Спартак». Если он будет претендовать на чемпионство, конечно, многих будет раздражать, но главное, что это будет полезно и правильно для футбольной страны. Поэтому «Спартак» так нещадно критикуют, я в том числе. «Спартак» должен быть сильным, — сказал Губерниев «Матч ТВ».