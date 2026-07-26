Губерниев: «Нашему футболу нужен сильный “Спартак”»

Комментатор Дмитрий Губерниев оценил игру «Спартака» после победы над «Родиной» (3:0) в первом туре Российской премьер-лиги.
— Как оцените старт чемпионата в исполнении «Спартака»?
— Несмотря на то, что «Спартак» играл против дебютанта РПЛ, скорость созидания и уровень игры были неплохие.
— Нынешний «Спартак» претендует на борьбу за чемпионство?
— Сейчас рано говорить. В любом случае по характеру движений команда выглядит неплохо, но это только первый матч. Обладатели Кубка — это здорово, Суперкубок проиграли в драматичной борьбе. В этом смысле у них мотивация зашкаливает.
Вообще нашему футболу нужен сильный «Спартак». Если он будет претендовать на чемпионство, конечно, многих будет раздражать, но главное, что это будет полезно и правильно для футбольной страны. Поэтому «Спартак» так нещадно критикуют, я в том числе. «Спартак» должен быть сильным, — сказал Губерниев «Матч ТВ».
В матче с «Родиной» голы за красно-белых забили Маркиньос, Кристофер Мартинс и Данил Пруцев. Для соперника эта встреча стала дебютной в высшем дивизионе чемпионата России.
Перед началом сезона «Спартак» сыграл с «Зенитом» в матче за Суперкубок России. Основное время завершилось со счетом 1:1, а в серии пенальти победили петербуржцы — 4:2.
Хуан Карлос Карседо
Хуан Диас
Маркиньос
(Эсекиэль Барко)
24′
Кристофер Мартинс
(Александр Джику)
79′
Данил Пруцев
(Роман Зобнин)
86′
98
Александр Максименко
7
Пабло Солари
5
Эсекиэль Барко
68
Руслан Литвинов
18
Наиль Умяров
47
Роман Зобнин
83
Жедсон Фернандеш
63′
4
Александр Джику
33
Виктор Парада
63′
97
Даниил Денисов
10
Маркиньос
81′
27
Игорь Дмитриев
9
Манфред Угальде
63′
35
Кристофер Мартинс
6
Срджан Бабич
84′
25
Данил Пруцев
13
Сергей Волков
10
Йорди Рейна
26
Артем Мещанинов
6
Руслан Фищенко
9
Артем Максименко
99
Иван Тимошенко
73′
88
Артем Сокол
82′
80
Станислав Бессмертный
49
Илья Дятлов
38′
75′
3
Лео Гогличидзе
17
Солтмурад Бакаев
75′
38
Леон Мусаев
55
Митя Крижан
75′
18
Магомедхабиб Абдусаламов
5
Андрей Егорычев
32′
54′
8
Икер Посо
Главный судья
Рафаэль Шафеев
(Россия, Волгоград)
Боковой судья
Максим Гаврилин
(Россия, Владимир)
Боковой судья
Денис Петров
(Россия, Астрахань)
ВАР
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Ассистент ВАР
Владимир Москалев
(Россия, Воронеж)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти