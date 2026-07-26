Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Локомотив
0
:
Ахмат
0
Все коэффициенты
П1
1.77
X
5.50
П2
9.75
Футбол. Первая лига
1-й тайм
Торпедо
0
:
Шинник
0
Все коэффициенты
П1
2.00
X
3.15
П2
4.50
Футбол. Первая лига
1-й тайм
Уфа
0
:
СКА-Хабаровск
0
Все коэффициенты
П1
2.13
X
3.20
П2
3.51
Футбол. Первая лига
2-й тайм
Ленинградец
0
:
Урал
0
Все коэффициенты
П1
7.20
X
2.35
П2
2.30
Футбол. Первая лига
18:00
Сочи
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
2.07
X
3.48
П2
3.87
Футбол. Премьер-лига
19:30
Оренбург
:
Ростов
Все коэффициенты
П1
2.65
X
3.22
П2
2.97
Футбол. Премьер-лига
19:30
Рубин
:
Краснодар
Все коэффициенты
П1
3.85
X
3.40
П2
2.14
Футбол. Первая лига
завершен
Енисей
4
:
Велес
1
П1
X
П2

Губерниев: «Нашему футболу нужен сильный “Спартак”»

Комментатор объяснил, почему чемпионские амбиции красно-белых полезны российскому футболу.

Источник: РИА "Новости"

Комментатор Дмитрий Губерниев оценил игру «Спартака» после победы над «Родиной» (3:0) в первом туре Российской премьер-лиги.

— Как оцените старт чемпионата в исполнении «Спартака»?

— Несмотря на то, что «Спартак» играл против дебютанта РПЛ, скорость созидания и уровень игры были неплохие.

— Нынешний «Спартак» претендует на борьбу за чемпионство?

— Сейчас рано говорить. В любом случае по характеру движений команда выглядит неплохо, но это только первый матч. Обладатели Кубка — это здорово, Суперкубок проиграли в драматичной борьбе. В этом смысле у них мотивация зашкаливает.

Вообще нашему футболу нужен сильный «Спартак». Если он будет претендовать на чемпионство, конечно, многих будет раздражать, но главное, что это будет полезно и правильно для футбольной страны. Поэтому «Спартак» так нещадно критикуют, я в том числе. «Спартак» должен быть сильным, — сказал Губерниев «Матч ТВ».

В матче с «Родиной» голы за красно-белых забили Маркиньос, Кристофер Мартинс и Данил Пруцев. Для соперника эта встреча стала дебютной в высшем дивизионе чемпионата России.

Перед началом сезона «Спартак» сыграл с «Зенитом» в матче за Суперкубок России. Основное время завершилось со счетом 1:1, а в серии пенальти победили петербуржцы — 4:2.

Спартак
3:0
Первый тайм: 1:0
Родина
Футбол, Премьер-лига, Тур 1
25.07.2026, 20:45 (МСК UTC+3)
Лукойл Арена, 23601 зритель
Главные тренеры
Хуан Карлос Карседо
Хуан Диас
Голы
Спартак
Маркиньос
(Эсекиэль Барко)
24′
Кристофер Мартинс
(Александр Джику)
79′
Данил Пруцев
(Роман Зобнин)
86′
Составы команд
Спартак
98
Александр Максименко
7
Пабло Солари
5
Эсекиэль Барко
68
Руслан Литвинов
18
Наиль Умяров
47
Роман Зобнин
83
Жедсон Фернандеш
63′
4
Александр Джику
33
Виктор Парада
63′
97
Даниил Денисов
10
Маркиньос
81′
27
Игорь Дмитриев
9
Манфред Угальде
63′
35
Кристофер Мартинс
6
Срджан Бабич
84′
25
Данил Пруцев
Родина
13
Сергей Волков
10
Йорди Рейна
26
Артем Мещанинов
6
Руслан Фищенко
9
Артем Максименко
99
Иван Тимошенко
73′
88
Артем Сокол
82′
80
Станислав Бессмертный
49
Илья Дятлов
38′
75′
3
Лео Гогличидзе
17
Солтмурад Бакаев
75′
38
Леон Мусаев
55
Митя Крижан
75′
18
Магомедхабиб Абдусаламов
5
Андрей Егорычев
32′
54′
8
Икер Посо
Статистика
Спартак
Родина
Желтые карточки
0
3
Удары (всего)
26
7
Удары в створ
9
4
Угловые
12
4
Фолы
11
14
Офсайды
6
0
Судейская бригада
Главный судья
Рафаэль Шафеев
(Россия, Волгоград)
Боковой судья
Максим Гаврилин
(Россия, Владимир)
Боковой судья
Денис Петров
(Россия, Астрахань)
ВАР
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Ассистент ВАР
Владимир Москалев
(Россия, Воронеж)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Узнать больше по теме
Пенальти в футболе: правила, ошибки и спорные моменты
Пенальти — удар по воротам с 11 метров, который назначают за нарушение правил в штрафной площади. Обычно речь идет о подножке, толчке, задержке соперника или игре рукой рядом со своими воротами. Именно решения о пенальти чаще других становятся поводом для споров между игроками, тренерами и болельщиками.
Читать дальше