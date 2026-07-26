Губерниев назвал возвращение Шварца в «Динамо» ошибкой

— Считаю, что приглашение Шварца — ошибка. Посмотрим, будет ли «Динамо» ходить по граблям. Команда симпатичная, но в первом матче против не самого грозного соперника ничего создать не смогли. Посмотрим, может, разыграются. «Динамо» последние годы шарахается из стороны в сторону: то Гусев, то Карпин, то не Карпин. Непонятно, к чему это приведет, — сказал Губерниев «Матч ТВ».