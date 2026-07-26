Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Локомотив
0
:
Ахмат
0
Все коэффициенты
П1
1.77
X
5.50
П2
9.50
Футбол. Первая лига
1-й тайм
Торпедо
0
:
Шинник
0
Все коэффициенты
П1
2.00
X
3.15
П2
4.50
Футбол. Первая лига
1-й тайм
Уфа
0
:
СКА-Хабаровск
0
Все коэффициенты
П1
2.13
X
3.20
П2
3.51
Футбол. Первая лига
2-й тайм
Ленинградец
0
:
Урал
0
Все коэффициенты
П1
7.20
X
2.35
П2
2.30
Футбол. Первая лига
18:00
Сочи
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
2.07
X
3.48
П2
3.87
Футбол. Премьер-лига
19:30
Оренбург
:
Ростов
Все коэффициенты
П1
2.65
X
3.22
П2
2.97
Футбол. Премьер-лига
19:30
Рубин
:
Краснодар
Все коэффициенты
П1
3.85
X
3.40
П2
2.14
Футбол. Первая лига
завершен
Енисей
4
:
Велес
1
П1
X
П2

Губерниев назвал возвращение Шварца в «Динамо» ошибкой

Комментатор оценил решение клуба после нулевой ничьей с «Крыльями Советов».

Источник: РИА "Новости"

Комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал решение московского «Динамо» вернуть Сандро Шварца на пост главного тренера команды.

В первом туре чемпионата России бело-голубые сыграли дома вничью с «Крыльями Советов» со счетом 0:0. Эта встреча стала для «Динамо» первой официальной игрой после возвращения немецкого специалиста.

Шварц вновь возглавил московский клуб летом 2026 года, заключив контракт до окончания сезона-2028/29. Он сменил Ролана Гусева, под руководством которого команда завершила предыдущий розыгрыш РПЛ на седьмом месте, набрав 45 очков.

Немец уже тренировал «Динамо» с октября 2020 года по май 2022-го. В сезоне-2021/22 бело-голубые впервые за 14 лет завоевали медали чемпионата России, заняв третье место. В том же сезоне команда дошла до финала Кубка России, где проиграла «Спартаку» со счетом 1:2.

— Считаю, что приглашение Шварца — ошибка. Посмотрим, будет ли «Динамо» ходить по граблям. Команда симпатичная, но в первом матче против не самого грозного соперника ничего создать не смогли. Посмотрим, может, разыграются. «Динамо» последние годы шарахается из стороны в сторону: то Гусев, то Карпин, то не Карпин. Непонятно, к чему это приведет, — сказал Губерниев «Матч ТВ».

Во втором туре РПЛ московское «Динамо» 1 августа встретится на выезде с калининградской «Балтикой».

Динамо
0:0
Первый тайм: 0:0
Крылья Советов
Футбол, Премьер-лига, Тур 1
25.07.2026, 14:00 (МСК UTC+3)
Динамо, 15335 зрителей
Главные тренеры
Сандро Шварц
Сергей Булатов
Составы команд
Динамо
99
Андрей Лунев
56
Леон Зайдензаль
10
Бителло
15
Данил Глебов
70
Константин Тюкавин
55
Максим Осипенко
57
Давид Рикардо
7
Дмитрий Скопинцев
76′
8
Антонио Диас Рубенс
74
Даниил Фомин
64′
21
Антон Миранчук
91
Ярослав Гладышев
64′
88
Виктор Окишор
11
Артур Гомес
76′
33
Иван Сергеев
Крылья Советов
30
Сергей Песьяков
22
Фернандо Костанца
2
Кирилл Печенин
23
Никита Чернов
47
Сергей Божин
6
Сергей Бабкин
15
Николай Рассказов
64′
3
Томас Галдамес
19
Иван Олейников
88′
20
Кирилл Столбов
7
Михайло Баньяц
64′
77
Денис Макаров
11
Амар Рахманович
64′
10
Мартин Крамарич
8
Максим Витюгов
78′
5
Доминик Ороз
Статистика
Динамо
Крылья Советов
Удары (всего)
21
12
Удары в створ
5
4
Угловые
6
2
Фолы
15
14
Офсайды
1
2
Судейская бригада
Главный судья
Матвей Заика
(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судья
Варанцо Петросян
(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Ян Бобровский
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти