Губерниев назвал возвращение Шварца в «Динамо» ошибкой

Комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал решение московского «Динамо» вернуть Сандро Шварца на пост главного тренера команды.
В первом туре чемпионата России бело-голубые сыграли дома вничью с «Крыльями Советов» со счетом 0:0. Эта встреча стала для «Динамо» первой официальной игрой после возвращения немецкого специалиста.
Шварц вновь возглавил московский клуб летом 2026 года, заключив контракт до окончания сезона-2028/29. Он сменил Ролана Гусева, под руководством которого команда завершила предыдущий розыгрыш РПЛ на седьмом месте, набрав 45 очков.
Немец уже тренировал «Динамо» с октября 2020 года по май 2022-го. В сезоне-2021/22 бело-голубые впервые за 14 лет завоевали медали чемпионата России, заняв третье место. В том же сезоне команда дошла до финала Кубка России, где проиграла «Спартаку» со счетом 1:2.
— Считаю, что приглашение Шварца — ошибка. Посмотрим, будет ли «Динамо» ходить по граблям. Команда симпатичная, но в первом матче против не самого грозного соперника ничего создать не смогли. Посмотрим, может, разыграются. «Динамо» последние годы шарахается из стороны в сторону: то Гусев, то Карпин, то не Карпин. Непонятно, к чему это приведет, — сказал Губерниев «Матч ТВ».
Во втором туре РПЛ московское «Динамо» 1 августа встретится на выезде с калининградской «Балтикой».
Сандро Шварц
Сергей Булатов
99
Андрей Лунев
56
Леон Зайдензаль
10
Бителло
15
Данил Глебов
70
Константин Тюкавин
55
Максим Осипенко
57
Давид Рикардо
7
Дмитрий Скопинцев
76′
8
Антонио Диас Рубенс
74
Даниил Фомин
64′
21
Антон Миранчук
91
Ярослав Гладышев
64′
88
Виктор Окишор
11
Артур Гомес
76′
33
Иван Сергеев
30
Сергей Песьяков
22
Фернандо Костанца
2
Кирилл Печенин
23
Никита Чернов
47
Сергей Божин
6
Сергей Бабкин
15
Николай Рассказов
64′
3
Томас Галдамес
19
Иван Олейников
88′
20
Кирилл Столбов
7
Михайло Баньяц
64′
77
Денис Макаров
11
Амар Рахманович
64′
10
Мартин Крамарич
8
Максим Витюгов
78′
5
Доминик Ороз
Главный судья
Матвей Заика
(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судья
Варанцо Петросян
(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Ян Бобровский
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти